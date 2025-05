Inflación: el rubro clave que desaceleró en abril y le dio una buena noticia a Milei

Distintas proyecciones privadas refuerzan las estimaciones previas del Gobierno y revelan que la salida del cepo no impactó en los precios. Qué pasó con alimentos y bebidas.

Después del rebote de marzo, y del ruido que generó la salida del cepo y los cambios en el régimen cambiario, crecieron las dudas sobre lo que podría pasar con el índice de inflación de abril.

Pero el temor sobre el posible impacto de esta nueva etapa del programa económico en los precios se fue disipando con el correr de los días. Ahora, las principales consultoras coinciden en proyectar variaciones menores al 3%, en un número que en el Gobierno recibirían con satisfacción..

Esta desaceleración se apoyaría en dos rubros. Por un lado, la caída en educación, que en el tercer mes del año, con el comienzo del ciclo lectivo, tuvo un pico de 21,6%.

Y por el otro, el comportamiento de alimentos y bebidas, que pese a un comienzo de mes agitado fueron cediendo terreno en la última semana.

El precio de los alimentos mostró una caída en la última semana de abril, luego de once períodos consecutivos con aumentos, según un relevamiento de LCG.

Los productos de la canasta básica cayeron 0,4% entre el 23 y 30 de abril, de acuerdo al trabajo de la consultora que realiza mediciones todas las semanas.

De esta forma, la inflación mensual de las últimas cuatro semanas se desaceleró a 2,8%.

La baja estuvo impulsada por disminuciones en bebidas e infusiones para consumir en el hogar, lácteos y huevos, verduras y carnes.

En cambio, registraron aumentos panificados, azúcar, aceites y frutas.

Contribuyó a esta situación la estabilidad que mostró el tipo de cambio, que luego de algunas fluctuaciones logró una mediana estabilidad en la zona central de la banda cambiaria.

Esta previsión refuerza estimaciones previas del Gobierno que revelan que la salida del cepo no impactó en los precios.

En un reciente discurso el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el actual marco macroeconómico «los precios incluso pueden bajar» debido a la férrea disciplina fiscal y monetaria.

Entre los analistas hay consenso al esperar una variación menor al 3%. Según Orlando Ferreres & Asociados, la suba mensual sería del 2,6%, registrando así un crecimiento interanual de 44,6%.

Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 1,8%, marcando un aumento de 36,7% anual. Así, la inflación general acumulada fue de 10,5%, y la inflación núcleo acumuló 8,2% en abril.

En relación con el comportamiento de cada rubro, Educación y Bienes varios encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 3,7% y 3,6% respectivamente, seguidos por Alimentos y bebidas, Indumentaria y Transporte y comunicaciones que presentaron una variación de 3,6%, 3,0% y 2,7% respectivamente.

El relevamiento de precios de C&T para la región GBA, en tanto, presentó un alza mensual de 2,7% en abril.

Con este dato, la inflación de 12 meses continuaría reduciéndose: pasando de 55,6% en marzo a 46,8%; en este caso. «Se trata de la más baja desde abril de 2021», precisó la consultora.

Según el relevamiento, la disminución de la inflación en abril, en parte, se explica por el menor aumento en el rubro Educación (4%), luego del pico habitual de marzo.

En el mismo sentido contribuyeron productos estacionales, como las frutas y verduras; los precios de aquellas bajaron sensiblemente mientras que los de éstas se moderaron notablemente luego del pico que habían mostrado en marzo con las abundantes lluvias», agrega el informe.

«Pero la inflación núcleo, que deja de lado componentes regulados y estacionales como los señalados, también fue bajando a lo largo del mes, luego de la suba que había mostrado desde mediados de marzo», resalta C&T.

En este caso, el menor ritmo de aumento de diversos alimentos fue la clave, principalmente como lo ocurrido con la carne. «Así, el conjunto de alimentos y bebidas subió 2,2% en el mes, luego del 5,4% de marzo», precisaron.

Desde Focus Market, en tanto, señalaron que la Canasta de Alimentos presentó un incremento de precios del 2,90% intermensual, una variación interanual del 33,46% y una variación acumulada es del 3,54%, en los 4 meses que van del año.

«Abril se desdobló en dos partes. La primera parte empresas ajustaron los precios previendo que deberán reponer sus bienes a un dólar más caro post levantamiento del cepo. Esto generó aumentos incluso en mercadería ya adquirida a precios más bajos. La segunda parte fue de nuevos precios de equilibrio que no se convalidaron con la demanda en el mercado» indicó Damián Di Pace director de la consultora.

Las categorías que presentan aumentos en Abril 2025 vs Marzo 2025 son Alimentos +2,76%, Bebidas 6,97%, Cuidado personal 0,77%, y Limpieza 1,60%.

Pero el dato destacado del informe, indicaron, es la baja en ítems que en general corresponden a productos fuera de temporada o en promoción, como los enlatados de pescado -8,52%, los flanes -4,77%, el arroz -3,99%, el puré de tomates -2,35%, las conservas -1,46%, y los yogures -1,21%, entre otros.

«Las empresas ajustaron precios para proteger márgenes ante la esperada suba de costos derivados de una devaluación que no fue la proyectada por algunos privados. Por otra parte, el consumo masivo crece en el área metropolitana en forma desestacionalizada frente al mes anterior pero cae en términos interanuales tanto en AMBA cómo el interior. El bolsillo no regala nada en una economía en competencia de precios», concluyó Di Pace.

El INDEC publicará el IPC de abril el miércoles 14 de mayo. En marzo, los precios subieron 3,7% y acumulan un aumento de 55,9% en los últimos 12 meses.