Inflación: el titular del Indec reveló cuáles son los principales cambios para el nuevo índice

El titular del Indec, Marco Lavagna, reveló este viernes cuáles serán los principales cambios en el nuevo índice que se implementará para medir la inflación. Aunque al mismo tiempo admitió que la puesta en marcha de la nueva metodología no tiene una fecha definida.

“Vamos a actualizar la canasta al meter nuevos productos. No significa que dé una diferencia muy sustancial. Sirve para brindar mayor dato. Son diferencias pequeñas entre los esquemas. Uno busca el resultado final de la inflación, por temas internacionales también tenemos que cambiar el esquema. El índice nuevo va a venir con algunas cosas que hoy no se están mostrando”, afirmó el funcionario en una entrevista en radio La Red.

En este sentido, agregó: «Estamos viendo todo el proceso para cuando lo vayamos a implementar, todavía el cambio de metodología no tiene fecha. Pareciera por lo que digo que va a dar un resultado muy distinto, pero será muy parecido”.

“Las diferencias pueden ser de 0,1% o 0,2%, no es una diferencia grande en lo estadístico. Puede ser que tengas un mes que aumentaron más los alimentos y en otro momento te pueden aumentar más los servicios. A lo largo de los años los índices más o menos te tienen que ir dando en una línea parecida”, explicó sobre las consecuencias que podrían acarrear los cambios pensados.

Los comentarios de Lavagna confirman lo que había adelantado la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su informe de gestión en el Congreso, cuando afirmó que habría modificaciones en la medición de los precios respecto al peso relativo de cada rubro.

El Índice de Precios al Consumidor del Indec se calcula según la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004-2005, con un índice de precios base de 2016. Hubo un primer intento de actualizar la fórmula del cálculo inflacionario, con una Encuesta de Hogares (ENGHO 2017/2018), pero finalmente no fue implementado. “Lo que tratamos de buscar son indicadores y seguimientos para ir dando información permanentemente y que cada uno después, ya sea el presidente, sea una consultora o sea un periodista, puedan después hacer los análisis y tomar decisiones”, aseguró Lavagna.

Tras resaltar que «permanentemente estamos incorporando cambios» en las mediciones que realiza el Indec, Lavagna explicó que el organismo a su cargo está «trabajando en una estructura de encuestas de acá a 10 años”.

Después de que el índice de precios al consumidor mostró una inflación de 3,7% en marzo, un dato que estuvo por encima de lo que se pronosticaba y puso un alto a la trayectoria descendente que venía mostrando el indicador, Lavagna especuló sobre lo que puede traer la medición de abril.

“Hay que esperar el dato de inflación de abril, porque el cambio del esquema cambiario se dio a mitad de mes (…) No veo una inflación muy distinta en el próximo mes”, dijo el funcionario.