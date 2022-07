Inflación: nuevo relevamiento registró aumentos del 9,5% en consumo masivo

Compartir

La inflación no cede y julio con el alza del dólar tras la salida de Martín Guzmán amenaza con tocar un número récord. Un nuevo relevamiento de Focus Market a través de Scanntech en 650 puntos del país en un período de casi cinco semanas, registró fuertes alzas en algunos productos.

Dentro de las categorías que registraron mayores aumentos en el mes de Julio se encuentran Higiene 9,5%, Canasta Básica 6,5 %, Cuidado Capilar 6,5%, Bebidas con Alcohol 5,7%. Cuidado Hogar y Auto 5,5 % y Lácteos 5,3 %.

«Los fundamentos de la aceleración y variación de precios son variopinto. La emisión monetaria para financiar déficit fiscal creció en Junio pero también en Julio luego de los anuncios de la nueva Ministro de Economía. Por ahora el anuncio es más testimonial que real y no hay sendero con metas y objetivos de reducción de gasto público a la baja. Las restricciones a las importaciones y la escasez de dólares generan que los fabricantes y comerciantes vean más el dólar paralelo que el oficial para establecer el precio de sus bienes y servicios. La política es un paraguas con agujeros. No colabora para contener la economía. No hay mensaje hasta ahora contundente para tranquilizar la macro» indicó Damián Di Pace, Director de la Consultora Focus Market.

El ticket promedio de compra en Autoservicio durante Junio 2022 (ticketpromedio) fue de $987 incluyendo 5,4 unidades. Crece la frecuencia de visita al canal entorno al 5% durante el primer semestre 2022, pero con una Transacción promedio menor en cantidad de Unidades (-10%).

«Los Argentinos aceleran sus visitas al supermercado para ganarle terreno a la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino. Sin embargo cada vez compran menos volúmenes de producto en todas las categorías excepto bebidas que presenta un crecimiento. Incluso la clase media y media alta recurren con más frecuencia al canal de compra intensificando sus compras a los efectos de evitar la variación de precios futura de los productos que stockean» señaló el economista.

En promedio en los últimos 8 años la compra de los Argentinos en formatos de hasta 500 m2 ha oscilado entre las 4,5 y 5,5 unidades por visita al punto de venta. Nominalmente para realizar la misma compra cada vez se han requerido más pesos por la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. Entre 2014 y 2022 la inflación acumulada en nuestro país es del 1652% con un promedio mensual para el período del 2,8 % y anualizada promedio del 40,5 % en todo el período. Hoy todos los guarismos actuales proyectados preanuncian una inflación récord para 2022 con inflación promedio mensual a la fecha superior al 5% e interanual del 64% pero proyectándola da anualizada en 92% para 2022.

«Las correcciones de la Macroeconomía postergadas no cuentan con dique de contención. El retiro de subsidio nacionales para tarifas es muy pequeño en relación a la evolución del precio internacional de la energía en dólares, las brechas entre tipo de cambio oficial y paralelo se amplían, los incentivos para importar siguen abiertos pero restringidos, las condiciones para liquidar exportaciones son bajas con diferencias de hasta el 180 % entre brecha más impuestos, la base monetaria más pasivos remunerados del BCRA se amplían con necesidad de ampliar la tasa de interés para ofrecer un rendimiento por encima de inflación al mercado. Sin plan económico con aval de todo el cuadro político la microeconomía cada vez se resentirá más», concluyó el analista.

