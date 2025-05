Inflación porteña: la fuerte desaceleración en abril que entusiasma al Gobierno

La inflación en abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tuvo una baja intermensual de un punto. Los rubros más y menos presionaron el indicador y cómo juega para la Nacional que dará a conocer el miércoles el INDEC.

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tuvo una fuerte desaceleración en abril: fue del 2,3% lo que implicó una baja de 0,9 puntos porcentuales (p.p) respecto al mes anterior. Y con ello, una variación interanual del 52,4% y acumulada del 11,1%.

Luego de que el indicador se ubicará en 3,2% en marzo, en el cuarto mes del año tras el levantamiento del cepo y el nuevo régimen cambiario de flotación entre bandas de $ 1.000 a $ 1.400, los precios desaceleraron en la capital del país. En el medio, el Gobierno mantuvo reuniones con supermercados y empresas de consumo masivo para frenar listas con aumentos tras la salida del cepo mientras que ahora apunta a un techo a las paritarias.

A nivel de rubros, «Cuidado personal, protección social y otros productos» presento la mayor variación con 3,7% al igual que «Prendas de vestir y calzado» pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que «iban a bajar».

A lo que lo siguió el rubro «Bebidas alcohólicas y tabaco» con una variación mensual del 3,4%; «Transporte» (2,6%); «Restaurantes y hoteles» (2,6%); «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» (2,4%); y «Salud» (2,4%).

El resto se ubicó por debajo del nivel general (2,3%): «Alimentos y bebidas no alcohólicas» con 2,2%; «Información y comunicación» (2%); «Equipamiento y mantenimiento del hogar» (1,7%); «Educación» y «Seguros y servicios financieros» ambos con 1,3%; «Recreación y cultura» (1,1%).

«Durante abril la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, que en conjunto explicaron el 70,3% del alza del Nivel General», marcaron.

Es que con un aumento del 2,4% el rubro «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» presionó el indicador en 0,46%, que se explicó por las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. Y en menor medida las alzas en los precios de los servicios de reparación.

Luego, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» que registró un incremento de 2,2% y contribuyó con 0,39 p.p. al nivel general. Los impulsos al interior de la división se generaron por los movimientos en el precio de «Carnes y derivados» (5,0%) y «Leche, productos lácteos y huevos» (3,8%).

Mientras que «Restaurantes y hoteles» promedió una suba de 2,6% e incidió 0,29 p.p., por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Y «Transporte» con un aumento del 2,6%, debido a los incrementos en los valores de los estacionamientos, de los pasajes aéreos y de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, presionó en 0,27 p.p..

El rubro de «Salud» que se elevó 2,4% e incidió 0,22 p.p., por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. Siendo este un rubro que el Gobierno sigue pisando sus precios, o al mes en el mes de mayo, tras la reunión a la que convocó el ministro de Salud, Mario Lugones por medio de Caputo.

Ilusión del Gobierno

El dato de la inflación en la CABA ilusiona al Gobierno de cara al Índice de Precios al Consumidor que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo miércoles a las 16 horas luego del salto de marzo.

«Bueno, si estuviéramos en el mismo nivel (de marzo) ya sería un logro. Nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que pueda ser menor», afirmó el presidente Javier Milei días atrás sobre el dato de inflación del mes de abril.

Según pudo saber El Cronista, con fuentes involucradas, el Gobierno apunta a realizar el anunció sobre la «remonetización en dólares» el próximo miércoles mismo día en que se conoce la inflación. Siendo la estrategia que se utilizó el mes pasado con el anuncio de la «Fase 3» del programa económico.