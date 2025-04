Inflación: qué pasó con alimentos en los primeros días de abril

Con repuntes en distintos rubros, los números de inflación de febrero y marzo frustraron los planes oficialistas de consolidar la tendencia a la baja y acercar el índice al ritmo de devaluación oficial.

A la espera del dato del tercer mes del año, que el INDEC informará el próximo viernes 11, tanto el Ejecutivo como las consultoras privadas dan por hecho que mostrará un rebote, empujado por los aumentos de alimentos, transporte y educación, en un mes que suele presentar cifras más altas por temas de estacionalidad.

.En el Gobierno plantearon de antemano la situación, en su estrategia de siempre adelantarse. «Si limpiamos el efecto puntual de lo que ha pasado con la carne, la tasa de inflación hubiera sido del 1,8%. A su vez, marzo también tiene temas de estacionalidad, pero de mantenerse el rumbo económico, en abril/mayo se podría estar quebrando el 2%», explicó Javier Milei.

En Casa Rosada apuestan a que las subas no se repitan en abril. En un contexto de incertidumbre global, mientras se negocia un probable acuerdo con el Fondo y se enfrentan rumores de devaluación, el Gobierno concentra esfuerzos en evitar que el dólar se vaya para arriba, en un movimiento que tendría impacto en el bolsillo de los consumidores.

Sucede que la lucha contra la inflación sigue siendo la principal virtud de una gestión que pese a las turbulencias aún mantiene buenos números en las encuestas, pero que sabe que un traspié en el tema precios podría costarle caro en un año de elecciones.

Con este panorama, la consultora LCG publicó su relevamiento de alimentos y bebidas de la primera semana de abril, en un informe que muestra un pantallazo de lo que sucedió en las góndolas en las últimas horas. Para LCG, el precio de los alimentos sigue su escalada y en la última semana mostró un incremento de 0,8%.

El trabajo de la consultora, realizado entre el jueves 27 de marzo y el miércoles 2 de abril, reveló que el precio de los principales producto de la dieta de los argentinos se aceleró respecto al 0,4% de la semana previa.

De esta forma, la inflación acumulada en las últimas cuatro semanas se fijó en 3,7%, muy por encima del índice de inflación general, y medición promedio se aceleró a 3,4% mensual.

En la semana los aumentos más importantes se dieron en panificados con un incremento de 2,7%. Al respecto los panaderos de la provincia de Buenos Aires anunciaron un alza del 12% en el precio de los productos que venden desde el inicio de abril.

Lácteos y huevos mantuvo la dinámica de las últimas semanas y también avanzó 1,4%. Carnes desaceleró el ritmo y creció 0,7%.

Si se toma en cuenta el resultado de las últimas cuatro semanas, carnes lidera los aumentos con 6,3%, le sigue lácteos y huevos con 5,6%, verduras con 3,3% y bebidas 2,8%.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimaron que el IPC de marzo se mantenga en 2,2%. Es decir, 0,2% por debajo al índice de febrero 2025.

No obstante, para las consultoras privadas los precios mantendrían una tendencia alcista en relación al último dato. Desde C&T estiman que el porcentaje de inflación alcance el 2,7% en marzo.

Por otra parte, desde la consultora Analytica estiman que el IPC alcance el 2,5%, debido también a la fuerte suba de alimentos y bebidas. De acuerdo al informe, las verduras se incrementaron un 13,6% en el último mes.

En tanto, desde Eco GO estiman que este número sea superior y alcance el 2,7%.

El número más alto lo proyectó Orlando Ferreres & Asociados, con un 2,9% mensual, y la inflación núcleo avanzando a un ritmo mensual de 1,7%.