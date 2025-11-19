Inflación y Subsidios Provinciales: La Situación del Transporte en Formosa

El inicio de la entrevista con el Dr. Pablo Córdoba, Director de Transporte de Formosa, se centró en el impacto económico del sector. Según el funcionario, el costo del transporte fue uno de los principales motores del índice inflacionario de octubre, y se espera que continúe impulsando las estimaciones para noviembre.

El Dr. Córdoba destacó el contraste entre los servicios nacionales y los provinciales. Recordó que el Gobierno Nacional ha “desregulado las tarifas, los servicios nacionales, lo cual quedó a libre al juego de la oferta y la demanda”. Esta desregulación ha provocado una volatilidad tarifaria extrema en los pasajes que conectan Formosa con otras provincias.

Tarifas Nacionales: Volatilidad y Desregulación

Al abordar la situación de las tarifas de larga distancia (servicios nacionales), el Director de Transporte señaló la dificultad de mantener una estadística precisa. Antes de la desregulación, la Dirección podía hacer un relevamiento periódico; hoy, la situación es otra.

“Hoy se modifican diariamente, depende a dónde van, con qué tiempo de anticipación, qué metodología de pago emplean y obviamente es muy difícil” de informar con exactitud, sostuvo el Dr. Córdoba.

La recomendación a la audiencia es clara: “siempre les recomendamos a la gente que vengan, que caminen, que pregunten. El famoso caminar… hoy lastimosamente hay que volver a salir a caminar para ver las diferentes tarifas que tienen los servicios a otras provincias.”

Subsidios Provinciales: El Rol del Estado Presente

La situación es completamente distinta en el transporte intraprovincial. El Dr. Córdoba enfatizó el “rol fundamental que cumple el servicio de transporte, que es un servicio que permite no solamente que Juan, Pedro o a cualquiera trasladarse por razones de trabajo, por razones de ocio… los jóvenes que están estudiando hoy aquí en Formosa Capital o también en la Universidad Provincial de Laguna Blanca puedan volver a cada uno en su destino”.

El funcionario reveló la clave para mantener la accesibilidad en las tarifas internas: “ahí está la importancia de contar con estado presente, que en materia de transporte el gobernador ha mantenido los subsidios al transporte provincial.”

Para ilustrar la diferencia, citó un ejemplo contundente: “Nosotros siempre ponemos un servicio a Laguna Blanca que sale 11.800 pesos y hoy ya Resistencia ninguno de los servicios nacionales baja de los 22.000 pesos y es casi la misma distancia y estamos hablando casi una tarifa casi el doble.”

Garantía de Servicio y Equidad Social

El esquema de subsidios provinciales no solo mantiene las tarifas bajas, sino que también garantiza la estabilidad del servicio y la protección de los trabajadores. El Dr. Córdoba resaltó que el esquema es “uno de los más equitativos y de mejor distribución porque permite, por un lado, garantizar la oferta, en que se continúen prestando los servicios que no se vean afectados los trabajadores.”

A diferencia de otras jurisdicciones, en Formosa: “hoy actualmente hay muchas empresas en otras provincias que están suspendiendo servicios suspendiendo, obviamente, las empresas al suspender servicios suspenden trabajadores y eso no lo estamos teniendo hoy en Formosa.”

Otro punto crucial es la gratuidad para personas con discapacidad. El sistema provincial garantiza “cuatro butacas por cada uno de los servicios que salen desde Formosa Capital, como también desde el interior de cualquiera de los puntos de nuestra provincia,” y se gestiona de manera sencilla desde el teléfono del usuario. Además, se aplica la premisa de que “servicio que no se presta, Diego, no se le liquida a las empresas,” asegurando la eficiencia del gasto público.

Control y Modernización de la Flota

La Dirección de Transporte mantiene un estricto control de las unidades. El subsidio está directamente ligado a la calidad del servicio, ya que las empresas están motivadas a renovar sus vehículos: “aquellas unidades que superan los 11 años de antigüedad, ya no perciben subsidios y eso un poco que motiva que las empresas vayan renovando sus unidades.” Como ejemplo, mencionó la reciente incorporación de “tres unidades 0 km para los servicios al interior provincial” por parte de la empresa Puerto Tirol.

En cuanto a la fiscalización, el personal de la Dirección realiza un “control físico” en cada salida en la Terminal de Ómnibus, verificando horarios, personal y medidas de seguridad como luces, salidas de emergencia y matafuegos.

El Desafío del Combustible: La Cuerda se Estira

La pregunta sobre la sostenibilidad del esquema llevó al Dr. Córdoba a plantear el principal desafío que enfrenta la provincia: el costo del combustible.

Si bien el último aumento tarifario provincial fue el 20 de mayo, las empresas plantean la necesidad de revisarlas debido al alza constante de los insumos. El Dr. Córdoba fue enfático al señalar el impacto del gasoil: “Hoy se paga tres veces más lo que se pagaba en diciembre del 2023, cuando teníamos un costo de 503 pesos y hoy estamos pagando 1.624 pesos el el mismo litro de de combustible.”

A pesar de la “asistencia que hace el gobierno de la provincia” y el recorte en los envíos de fondos nacionales, la Dirección de Transporte y el Ministerio de Economía provincial, a cargo del Dr. Jorge Galicia, son claros en que “los recursos son son limitados.” La provincia se esfuerza por mantener la banca de subsidios, pero el aumento de costos a nivel nacional reduce el margen de maniobra provincial.