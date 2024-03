Información pública: si el STJ rechaza el amparo «iremos hasta la Corte»

Días atrás, el concejal capitalino Diego Herrera, las diputadas provinciales Ana Costa Ankenbrand y Carla Zaiser presentaron ante la Justicia un amparo por mora en el derecho a la información pública contra la Inspección General de Personas Jurídicas a los efectos de que brinde la nómina de directores y accionistas de Aguas de Formosa S.A. y REFSA. En contacto con el Grupo de Medios TVO, el edil advirtió que “si el STJ nos rechaza iremos hasta la Corte”.

Primero, al referirse a la presentación señaló que “lo que nosotros estamos buscando es la transparencia porque escuchamos muchas cosas que se dicen, y eso tiene que ver con que dicen que muchos funcionarios accionistas de ambas empresas tienen relaciones o pertenecen al Estado provincial, nosotros queremos saber porque además de que existe un número de incompatibilidades es necesario saber si esta persona obviamente que se están beneficiando con los aumentos de la luz y el agua son las mismas que forman parte del Gobierno provincial”.

“Es importante saber esa nomina para entender si es que detrás de todos estos aumentos no solamente hay una cuestión de aumento nacional sino también de aumento de interés particular de muchos funcionarios”, continuó el concejal.

Al ser consultado por la suposición respondió: “es una suposición porque no están los legajos ya que el año pasado hicimos presentaciones para acceder a esa nómina y no nos respondieron pese a que vencieron los plazos pertinentes”.

“Nosotros pedimos que nos den la vista del expediente porque tendría que ser pública. Tendríamos tanto en el caso de Aguas de Formosa como REFSA ver las asambleas, quienes son los accionistas, qué clase de acciones hay. Lo que nosotros queremos es saber si hay funcionarios o parientes de éstos que se encuentran relacionados con estas empresas que lucran ya que eso no lo pueden hacer”, expuso Herrera.

“Este es uno de los planteos que estamos haciendo con las diputadas Ana Costa y Carla Zaiser, también tenemos otro que tiene que ver con acceder a la información del contrato de concesión de REFSA que ni lo conseguimos por ningún lado, allí se establece cuáles son las obligaciones de la empresa en cuanto a la cantidad de watt y también en cuanto a los cortes del servicio; además queremos saber qué dinero va a la provincia como accionista de todas estas empresas”.

“Hay una oscuridad respecto a quienes son los que manejan los servicios públicos de la provincia, es imposible que uno pueda acceder si no recurrís a la Justicia, incluso en la Justicia veremos si nos resuelve la cuestión, o de lo contrario tendremos que ir hasta la Corte para pedir algo tan básico como es saber quiénes son los que manejan las empresas que prestan servicio público con la mayoría de participación estatal”, cuestionó.

Finalmente, el radical advirtió que “si el STJ nos rechaza este amparo iremos hasta la Corte Suprema de la Nación, y ahí tienen un montón de antecedentes a favor de la información pública”.