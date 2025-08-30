Informan los requisitos para habilitación de remises

Desde la Dirección de Transporte de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, dieron a conocer los requisitos para realizar la habilitación del servicio de remises y detallaron:
- Nota de la agencia de Remis.
- Contrato (Estampillado por Rentas).
- DNI (Titular y Chofer).
- Certificado de domicilio.
- Cedula verde.
- Licencia de conducir (Clase D1).
- Póliza de seguro (uso Remis).
- Ultimo recibo de seguro.
RTO (Revisión Técnica Obligatoria).
- Buena Conducta y/o antecedentes penales.
Tiempo
límite
Asimismo, informaron que aquellos vehículos que hayan cumplido hasta Quince (15) años de antigüedad, como así también aquellos vehículos que no cumplan con el requisito de ser color blanco, tendrán tiempo hasta el 31/12/2026 para continuar habilitándolo.
