Informan que con fondos provinciales reactivarán las obras de viviendas del IPV

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el ingeniero Marcelo Ugelli, informó que con fondos del Tesoro Provincial se reactivarán las obras de viviendas que «se encontraban en ejecución antes de la paralización plena dispuesta por el Estado nacional conducido por Javier Milei».

El responsable del organismo señaló que “en 23 localidades de la provincia existen cerca de dos mil viviendas paralizadas” y ante esta situación expresó que la preocupación estaba en que “ya habían pasado seis meses de Gobierno (de Milei) y no teníamos una solución de continuidad en un paquete de obras infraestructurales tan importante como el que se venía desarrollando en Formosa y que ya estaban en ejecución, es decir, no eran nuevas”.

“Tenemos cerca de dos mil viviendas con progresos que van desde recientemente iniciadas, intermedias o con un estado de avance más que interesante”, repasó e indicó que “hay que proveerles de infraestructura, que no es solamente la casa, sino agua, electricidad y accesibilidad de los desagües”.

Entonces, manifestó que “pusimos en marcha el trabajo de planificación de la culminación de algunas de estas obras, las cuales hay que proyectar en el tiempo y de ver cómo vamos a ir activando esos compromisos”.

“Vamos a trabajar sobre lo que tenemos prácticamente terminado, ultimar con las obras complementarias de infraestructura que ya están licitadas e iniciadas”, realzó.

A modo de ejemplo, mencionó que en el barrio capitalino La Nueva Formosa “tenemos un interesante grupo de obras que están para terminarlas”, insistiendo en que, ante la negativa de Nación de no reiniciar esta actividad, “la retomamos cortando el pasto, haciendo obras de ripio, de desagües, haciendo funcionar la estación de bombeo y ejecutando tareas complejas de resolución antes de pensar en una entrega de vivienda”.

Ante este panorama, Ugelli enfatizó que “como siempre dice el gobernador Gildo Insfrán, tenemos el compromiso con la gente de continuar, en otro ritmo, pero haciendo que sucedan las cosas”.

Y recordó que “ya tenemos experiencia adquirida” en lo que es la paralización de la obra pública nacional, ya que “durante la gestión de Mauricio Macri, si bien no nos decían abiertamente de que ya habían cortado todas las obras, las cosas sucedían en un ritmo mucho más lento”.

“Durante el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, despegamos con esta mega obra que estamos llevando adelante y, ahora volveremos a ese ritmo, más lento, pero sin duda que el Modelo Formoseño no va a parar porque al Gobierno nacional se le ocurre paralizar la obra pública en todo el país”, afirmó categórico.

Es así que bajo este precepto, con fondos provinciales, “estamos reactivando obras de mejoramiento de barrios, anexas y complementarias que tienen que ver con algunos sectores de viviendas como para poder cumplir, como todos los años, el tratar de hacer un sorteo de viviendas”.