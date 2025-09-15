Informan que disminuyeron los casos de Coronavirus

El Ministerio de Desarrollo Humano informó una baja en los contagios durante la última semana. Hay 32 casos activos, sin internaciones, y se recuerda a la población que los vacunatorios siguen habilitados en toda la provincia.

El Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, dio a conocer este domingo 14 de septiembre un nuevo reporte epidemiológico semanal sobre COVID-19, en el que se confirma una disminución de los casos positivos respecto del período anterior.

Durante la semana se realizaron 667 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales 24 dieron resultado positivo, lo que representa un índice de positividad del 3,6%.

Distribución geográfica

de los casos

Del total de casos detectados:

22 corresponden a la ciudad de Formosa, lo que concentra la mayoría de los contagios.

1 caso fue registrado en El Espinillo.

1 caso en El Colorado.

Desde la cartera sanitaria provincial detallaron que actualmente hay 32 casos activos, mientras que en los últimos siete días se otorgaron 37 altas médicas y no se registran pacientes internados por COVID-19.

Asimismo, se realizaron 195 llamados telefónicos de seguimiento clínico diario a personas diagnosticadas con la enfermedad.

Datos acumulados desde

el inicio de la pandemia

En cuanto al balance general desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, Formosa registra:

150.501 casos diagnosticados.

149.043 pacientes recuperados.

1.351 fallecimientos vinculados al coronavirus.

Estos datos reflejan una alta tasa de recuperación y una marcada disminución de la gravedad de los cuadros clínicos, especialmente gracias al impacto de la vacunación.

Vacunatorios habilitados y

llamado a reforzar la

inmunización

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano recordaron que todos los vacunatorios provinciales continúan abiertos y en funcionamiento, y se invita a la población a acercarse para recibir los refuerzos correspondientes de la vacuna contra el COVID-19.

Se insiste en la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, especialmente en personas mayores, inmunocomprometidas y con enfermedades de base, dado que la inmunidad disminuye con el tiempo y la vacunación sigue siendo la herramienta principal para evitar formas graves de la enfermedad.

Recomendaciones

sanitarias vigentes

A pesar de la mejora en los indicadores, desde Salud reiteran la importancia de mantener medidas básicas de prevención, como:

El lavado frecuente de manos.

La ventilación de ambientes cerrados.

El uso de barbijo en espacios con poca ventilación o de alta circulación de personas.

Y, principalmente, no subestimar síntomas compatibles con COVID-19, como fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general.