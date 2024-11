Informan que habrá vuelos directos entre Asunción del Paraguay, Salta y Jujuy

El gerente de país (country manager) de la empresa Paranair en Argentina, Martín Rossani, presentó este miércoles 30 de octubre los nuevos vuelos directos que habrá desde Asunción del Paraguay a la ciudad de Salta y desde Jujuy al país vecino.

Según se anunció, a partir del 12 de febrero de 2025 comenzarán los vuelos de Asunción a Salta. Mientras que el primer vuelo desde Jujuy a la capital paraguaya saldrá el domingo venidero, 3 de noviembre. Los viajes son directos, sin escala, y durarán 1 hora 30 minutos.

Del acto de presentación participaron el ministro de Turismo y Deportes salteño, Mario Peña; el cónsul de Paraguay en Salta, Víctor Benítez y la presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), Lía Rivella. Estuvo también la directora ejecutiva de Inprotur Salta, María Eugenia Cornejo.

Peña destacó ante la prensa que este nuevo vuelo brinda grandes posibilidades de conectividad. No sólo posibilitará la recepción de visitantes, también “significa salteños, tucumanos, jujeños, subiéndose para conocer Paraguay, pero también Paraguay abre las puertas al mundo, abre la puerta a Europa con conectividad directa, abre la puerta a Estados Unidos, al Caribe. Hoy una tarifa de Salta-Asunción es más barata quizás que ir a Buenos Aires”, destacó el ministro de turismo de Salta.

El funcionario enfatizó que Salta hoy es “un hub“, un centro de conexión estratégico que permite volar “a nueve destinos en forma directa”. “Y eso es muy importante para todo el entramado de, no tan solo la actividad turística, con Paraguay hay vínculo comercial”, indicó. Además, mencionó algunas posibilidades para el turismo, como la recepción de estudiantes de colegios que elijan la provincia como destino en sus viajes de fin de año, también los viajes por turismo religioso. “Hay mucho vínculo y nosotros a este tipo de rutas, las tenemos que utilizar”, sostuvo.

Peña dijo que pronto se hará “la feria internacional más importante del mundo que es la de Madrid” y destacó que con estos nuevos vuelos “Salta ya se puede sentar con operadores españoles” a negociar, porque habrá viajes directos de Madrid a Asunción y de Asunción a Salta. También destacó que se podrá llegar “sin pasar por Buenos Aires”.

Por su lado, el gerente de país de la empresa Paranair, Martín Rossani, dijo que los vuelos ya están a la venta, y los de ida y vuelta, “arrancan de una tarifa promocional de 180 dólares”. “Vamos a operar con dos frecuencias semanales, los días miércoles y sábados“, detalló.

El ejecutivo recordó que antes de la pandemia existía el destino “Asunción-Salta, Salta-Iquique”. “Para nosotros es muy importante retomar esa ruta. Salta, Jujuy, todo el norte argentino para Paranair es un destino muy importante, no sólo por el tema turístico, sino también por el tema económico, comercial de muchas empresas, muchos salteños, jujeños que están invirtiendo en Paraguay, muchos paraguayos que vienen también a Argentina”, afirmó.

La presidenta de Asat, Lía Ravella, también destacó la importancia de esta nueva conexión para las agencias de turismo. “Queremos agradecer a Paraguay por confiar en nosotros y comprometernos a trabajar para que este vuelo sea un éxito”, expresó. De la presentación participaron más de 20 agencias de turismo emisivo.

Integración regional

“Me siento muy emocionado por esta apertura, de esta conexión nueva que estamos teniendo Asunción-Salta, Jujuy-Asunción”, manifestó a la prensa el cónsul paraguayo Víctor Benítez. “Es una oportunidad muy grande, un camino de desarrollo. Como siempre digo, la integración es sinónimo de desarrollo y esto va a abarcar para todo el mercado con relación a lo económico, el desarrollo cultural y la integración dentro de la región”, aseveró.

Además, “el corredor bioceánico es un camino que va a llevar consigo a toda la región, más de 2.200 kilómetros que va a estar teniendo ese corredor y con la ayuda de estas conexiones de Salta-Asunción, Jujuy-Asunción, es una apertura a un gran desarrollo para que toda nuestra región esté fortalecida“, enfatizó.