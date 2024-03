Informan que por falta de insumos se otorgará, momentáneamente, la licencia de conducir en formato digital

El director de Tránsito, Seguridad Vial e Ingeniería de la comuna capitalina, Lic. Orlando Ortiz, informó que, debido a la falta de insumos necesarios para la impresión de las licencias de conducir en todo el país, comenzarán a otorgar de forma digital hasta que se normalice la situación.

En ese sentido, el funcionario precisó: “Estamos sufriendo la escasez de insumos, más precisamente la falta de plástico, que es el elemento esencial para imprimir la licencia de conducir, no solamente en esta comuna, sino en todo el país. Cabe resaltar que estos insumos nosotros siempre lo solicitamos con mucha anticipación; en este caso ya lo hicimos en enero, justamente para que no nos pase esto”.

“Observamos que varias provincias del país atraviesan la misma problemática por el cambio que hubo en el gobierno, y que, como es sabido, ha habido recortes presupuestales y ajustes que están a la vista. En este caso nos está tocando también a nosotros, el área de Tránsito, ya que dependemos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la cual existe un convenio firmado por el intendente Jorge Jofré desde el año 2015”, añadió.

Ante esta situación, expresó: “Queremos informarle a la comunidad que la falta de insumos va a perjudicar el otorgamiento normal del formato físico de la licencia de conducir. Este lunes 18, por ende, va a ser el último día que se entregará la licencia en formato físico. Sin embargo, se continuará tramitándose, pero ésta será otorgada, a partir del martes 19, en formato digital. Para ello deberán descargar la aplicación Mi Argentina, donde están registrados todos los datos personales como la licencia de conducir, la cédula verde, todo lo relacionado al seguro, entre otros. Cabe destacar que antes la licencia digital ya estaba en vigencia, aunque debía estar acompañada sí o sí con la licencia física”.

La solución que provee el municipio a los ciudadanos es entregarles un certificado de legalidad, el cual va a estar certificado por la Dirección de Tránsito, y que será lo que le otorgará validez y autenticidad a la licencia digital, obtenida en la aplicación Mi Argentina.

“Como primera medida, la gente debe descargar la aplicación ‘Mi Argentina’, y nosotros desde el área comunal le vamos a otorgar el certificado de legalidad, que es lo que le dará validez para poder circular en la vía pública”, especificó Ortiz.

Así mismo, detalló que desde el municipio se llevará a cabo una charla con la Policía de tránsito para que estén al tanto de esta situación particular, y que obviamente todo el personal de tránsito de la comuna estará informado al respecto, para que la gente circule con el certificado y la licencia digital hasta que se solucione esta problemática. “Si bien muchas personas ya cuentan con la licencia digital, cabe aclarar que sin la certificación de legalidad no tendrá validez”, remarcó.

A pesar de la falta de insumos, el funcionario aclaró que los vecinos y vecinas pueden seguir tramitando su licencia de forma normal, es decir que los cursos teóricos y prácticos van a seguir adelante en tiempo, al igual que el resto de las gestiones.