Covid- 19 en Formosa: informaron 11 muertes y 644 nuevos contagios

Ayer al mediodía, en un nuevo parte de prensa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid- 19 informó que, en las últimas 24 horas, 11 comprovincianos fallecieron y 664 resultaron positivos de coronavirus en todo el territorio provincial.

Los decesos son de ocho vecinos de Formosa: Luisa de 79 años, Juan de 75 años, Luis de 58 años, Norma de 57 años, Balbina de 56 años, Néstor de 52 años, Luis de 50 años y David de 37 años; un vecino de Misión Tacaaglé: Crescencio de 73 años; un vecino de Riacho He Hé: Andrés de 43 años y un vecino de Los Chiriguanos: Arturo de 40 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los 644 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre tres meses a 91 años, en el marco de los 3825 test de vigilancia y búsqueda activa de diagnósticos realizados en las últimas 24 horas, con el 16,8% de positividad.

Del total, 511 corresponden a Formosa: 356 consultas por síntomas, 81 contactos estrechos, 67 por búsqueda activa, cuatro consultas por egreso y tres controles por internación; 22 a Clorinda: 13 consultas por síntomas, siete contactos estrechos y dos por búsqueda activa; 15 de Ibarreta: 14 contactos estrechos y una consulta por síntomas; 11 a Ingeniero Juárez: siete contactos estrechos, dos consultas por síntomas y dos por búsqueda activa; 11 a General Belgrano: ocho contactos estrechos, dos consultas por egreso y una consulta por síntomas; nueve a Herradura: ocho contactos estrechos y uno por búsqueda activa; ocho a Villafañe: siete contactos estrechos y una consulta por egreso.

También otros siete casos son de General Güemes: seis contactos estrechos y uno por búsqueda activa; siete de Riacho He Hé: seis contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cinco contactos estrechos de Estanislao del Campo; cinco de Las Lomitas: tres contactos estrechos y dos por búsqueda activa; cinco de El Colorado: cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cuatro contactos estrechos de Fontana; tres contactos estrechos de Pirané, tres de Villa Escolar, tres más de Buena Vista y otros tres de Tres Lagunas; dos de Mojón de Fierro: un contacto estrecho y una búsqueda activa.

Completan los 644 casos, dos búsquedas activas de Fortín Lugones; una consulta por síntomas de Laguna Blanca y otra de El Espinillo; una búsqueda activa de Pozo del Tigre; un contacto estrecho de Misión Tacaaglé; una consulta por síntomas de Misión Laishí; dos ingresos desde Corrientes y uno desde Chaco.

Además, se dio de alta médica a 584 pacientes recuperados que corresponden a Formosa, 450; Clorinda, 48; Belgrano, 17; Los Chiriguanos, 13; Riacho He He, 10; Pirané, siete; Laguna Blanca, seis; El Colorado, cuatro; Ingeniero Juárez, tres; Laguna Naineck, tres; Villafañe, tres; El Espinillo, tres; Misión Tacaaglé, tres; Buena Vista, tres; Colonia Pastoril, tres; Palmar Largo, dos; El Chorro, uno; Gran Guardia, uno; Herradura, uno; Tatané, uno; y Villa Dos Trece, uno.

Cifras totales

En ese marco, al día de la fecha en la provincia de Formosa se diagnosticaron 19.323 casos de coronavirus, de los cuales 11.313 se recuperaron, 7673 continúan activos, 303 fallecieron y 34 egresaron de la provincia. También, se llevaron a cabo 480.894 test con el 4,02 % de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 387 camiones de carga, 92 vehículos y 171 personas; controló en la vía pública a 33.870 personas y 6.599 vehículos; labró infracciones a 35 vehículos y 472 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino cinco fiestas privadas y detectó cuatro violaciones de cuarentena de contactos estrechos.

Asimismo, el pasado domingo se constataron en la ciudad de Formosa tres violaciones al aislamiento domiciliario obligatorio de tres personas con diagnóstico positivo de COVID-19, detectadas al circular en la vía pública.

Atento a la gravedad de estas conductas irresponsables que ponen en riesgo a la salud pública de la población, se iniciaron las acciones legales contra los infractores de estas medidas sanitarias que son fundamentales para controlar la propagación del virus.

Pacientes de riesgo

Por su parte, en el marco del mismo Plan Estratégico de Inmunización contra el COVID 19, se habilitará un sistema de inscripción para los grupos de mayor riesgo a efectos de que reciban la vacuna contra el COVID-19. En esta primera etapa, podrán inscribirse los residentes en la ciudad de Formosa de las clases 1970 a 1980.

Extremar cuidados

Por último, el organismo reiteró que al día de la fecha ya son 303 los fallecidos por coronavirus en Formosa; y que, dichas cifras “nos llena de pesar a todos los que verdaderamente sentimos cada una de estas muertes” como también “es un llamado de atención para todos y todas en este momento que transitamos”.

Por lo tanto, el Consejo recomendó extremar los cuidados personales “para protegernos y proteger la salud de nuestros seres queridos”, ya que consideró “es una forma de cuidar a la comunidad, pues nos hace a todos y cada uno de nosotros y nosotras protagonistas y artífices del momento”, mientras se avanza en un trabajo intenso de vacunación de toda la población.

“Además de los criterios epidemiológicos y de edad de las personas, ahora estamos en condiciones de avanzar progresivamente en vacunar a los más jóvenes que son población de riesgo. Es momento de estar Más unidos que nunca y Más firmes que nunca”, concluyó el documento.

