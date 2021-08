Informaron cómo procederán los establecimientos educativos ante un caso positivo de coronavirus

Compartir

A través de un memorándum múltiple, que lleva la firma de la subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder, el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia dio a conocer a los distintos niveles educativos, tanto públicos como privados, el nuevo protocolo de procedimiento ante casos relacionados de Covid-19.

La guía y pasos a seguir fueron consensuados entre autoridades educativas y del Ministerio de Desarrollo Humano, y serán de aplicación en casos positivos y contactos estrechos de covid-19 de docentes y/o alumnos que se puedan presentar en las instituciones educativas.

El protocolo indica que ante un caso positivo, el alumno o docente perteneciente a una burbuja, el caso positivo deberá cumplir la cuarentena obligatoria (mínimo 10 días) de acuerdo al protocolo sanitario provincial y los demás alumnos de la burbuja, el docente y los familiares convivientes pasarán a ser contactos estrechos y cumplir el protocolo vigente sanitario provincial para tales casos.

Para ello, el ministerio remitió además los anexos 1, 2 y 3 con las indicaciones precisas para cada caso y destacó y valoró los aportes e intervenciones inmediatas del personal del ministerio de Desarrollo Humano en cada establecimiento escolar.

El equipo directivo de la institución educativa informará al Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, la nómina de todos los contactos estrechos identificados.

Criterios de internación

El documento además detalla en el anexo 1 los criterios de internación en los centros de asistencia sanitaria (CAS) de bajo riesgo, a los pacientes con bajo riesgo de mala evolución.

Tendrán prioridad de internación en CAS de bajo riesgo la personas asintomáticas entre 18 y 60 años de edad y sin comorbilidades de bajo riesgo, de mala evolución.

El anexo 2 detalla el protocolo de actuación para la internación domiciliaria ante caso confirmado de COVID-19 asintomático o sintomático leve de un menor de edad.

En el caso de un menor de edad, asintomático o sintomático leve, podrá realizar la internación domiciliaria previo informe socio-ambiental, se realizará hisopado al día 10 de la internación domiciliaria, y los contactos estrechos deberán extremar las medidas para evitar contacto.

El paciente será monitoreado y supervisado por personal de salud y policial, cuentan con un número telefónico para avisar ante la presencia de signos o síntomas, incluida fiebre, tos o dificultad para respirar.

El protocolo, que ya fue distribuido a la comunidad educativa, enumera recomendaciones para las personas convivientes con el caso positivo, como también el cuidado y lavado de ropa, el uso de utensilios, el depósito de residuos, como también la higiene del hogar.

Asimismo, la persona cuidadora deberá ser una sola, mayor de 60 años y sin factores de riesgo, que deberá utilizar barbijo quirúrgico, camisolín y guantes cuando se encuentre a menos de 2 metros del paciente y evitar cualquier contacto con secreciones. Deberá desecharlos al salir de la habitación del mismo.

Si no se trata de un conviviente, utilizar ropa exclusiva en el domicilio de la persona con COVID-19 (antes y después de cambiarse deberá lavarse las manos). Deberá lavarse las manos si entra en contacto con el paciente, aunque haya utilizado guantes. Realizar la vigilancia de la aparición de síntomas; y ante la presencia de los mismos comunicarse inmediatamente con el personal de salud.

Contactos estrechos

Asimismo se enumeraron medidas de prevención para los contactos estrechos pediátricos y adultos mayores de 60 años, para quienes y en base a las condiciones socio-ambientales, se ofrecerá de realizar la cuarentena domiciliaria y/o en un centro acondicionado exclusivamente para este grupo de personas (ejemplo: hotel).

Los cuidadores deben ser menores a 60 años y no presentar comorbilidades (HTA, enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, diabetes o inmunosupresión y embarazadas).

Se destaca además que en los casos donde se constata el no cumplimiento del protocolo de la internación obligatoria domiciliaria, serán trasladados al Hospital Monovalente para la contingencia COVID-19 “Evita”.

El anexo 3 se ocupa del protocolo a seguir ante contacto estrecho de caso confirmado de COVID, definiendo contacto estrecho como “toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas” o bien “Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo)”.

Adicionalmente debe considerarse contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada a toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19, que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc.) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).

Las personas consideradas contacto estrecho, deberán realizar aislamiento preventivo durante 14 días desde el último día que tuvo contacto con el caso positivo, se llevará a cabo en su domicilio durante los 14 días.

En el caso de contacto estrecho no debe compartir habitación con otros integrantes de la familia, en lo posible aislado en una habitación solo o con no más de 3 personas y con baño privado. Se realizará hisopado al día 5 y al día 10 de la cuarentena, para lo cual deberá concurrir al Centro de Salud más próximo a su domicilio, con todas las medidas de bioseguridad.

En el caso que deba realizar un 2do período de cuarentena, porque resulta positivo otro contacto de la casa, se realizará hisopado de control al 5to y 10mo día de la nueva cuarentena.

Cuarentena

El protocolo define a la cuarentena como “la restricción de actividades o separación de personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al virus. Tiene por objetivo monitorear la aparición de síntomas, a fin de detectar tempranamente nuevos casos, y aislar de otras personas a los contactos, a fin de evitar la transmisión en período presintomático/asintomático”.

Y tiene en cuenta “que los casos pueden transmitir la enfermedad 48 horas previas al inicio de síntomas y que los casos asintomáticos también pueden transmitir la enfermedad. Es por esto que es fundamental que los contactos estrechos (que tienen más riesgo de haber adquirido la enfermedad), respeten las medidas de cuarentena hasta finalizada la misma, para evitar transmitir la enfermedad en la población”.

Cuarentena de contactos

estrechos de carácter obligatorio

Los contactos estrechos deberán extremar las medidas para evitar el contacto con otras personas que pudieran estar haciendo la cuarentena en el domicilio con habitación y baño de uso individual (de ser posible), restringir al mínimo las salidas de la habitación y usar tapabocas en los lugares compartidos, contar con elementos de uso personal para las actividades cotidianas y en espacios de uso común, ventilar.

En los casos donde se constata el no cumplimiento del protocolo de la cuarentena obligatoria domiciliaria, serán trasladados a un centro acondicionado exclusivo para la finalización de la misma por ejemplo un hotel.

