Informaron que han aumentado los precios de la RTO en la provincia de Formosa

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, confirmaron que la Empresa Interfor S.R.L., única habilitada en la provincia para brindar el servicio de RTO a los titulares de vehículos, aplicó nuevos valores que comenzaron a regir este mes.

En relación a los precios indicaron lo que, los precios han quedado de la siguiente manera: * Automóviles de Uso Particular (UP) $35.000,00; * Pick Up y/o Utilitarios Particular/Furgón/Todo Terreno $46.000,00; * Pick Up y/o Utilitario de Carga $75.000,00; * Camión N2 (350-608-DAILY-Etc) $125.000,00; * Camión N3 2 Ejes $125.000,00; * Camión N3 3 Ejes $125.000,00; * Camión N3 4 Ejes $125.000,00; * Acoplado o Semi de 1, 2 o 3 Ejes $125.000,00; * Acoplado o Semi de 4 Ejes $125.000,00; * Minibús $90.000,00; * Ómnibus de 2 Ejes $130.000,00; * Ómnibus de 3 Ejes $130.000,00; * Ómnibus de 4 Ejes $130.000,00; * Ómnibus Urbano $90.000,00; * Taxis/ Remises $35.000,00.

Cabe indicar que el Defensor del Pueblo de la provincia, informó que en este año 2024, “el color de las obleas entregadas es naranja y que la vigencia de la RTO” depende en el caso; de los vehículos de uso particular la antigüedad de los mismos es de: 0 km a 2 años de antigüedad tienen gracia (se encuentran eximidos); de 2 años a 7 años de antigüedad la vigencia es por 2 (dos) años; los mayores de 7 años de antigüedad la misma es por tan solo 1 (un) año.

En el caso de los transporte de carga: de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 20 años de antigüedad la vigencia es por 1 (un) año; los mayores de 20 años de antigüedad la vigencia es por 6 (seis) meses.

Vale indicar que para los transporte de pasajeros (remises y taxis): de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 8 años de antigüedad la vigencia es por 1 año; los mayores de 8 años de antigüedad su vigencia es de 6 meses.

Por último, Gialluca en contacto con el actual Director de Seguridad Vial de la provincia, Ing. Fernando Inchausti Díaz Colodrero, “compartieron el -Pronunciamiento del Consejo Federal de Seguridad Vial-, documento surgido de la XCVII Asamblea Ordinaria del mismo y en el cual, en algunos de sus puntos, -se ratificó lo establecido en la Disposición Nº 30/19 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial- en cuanto su art. 1 establece que la licencia digital es complementaria de la física, con lo que, queda aclarado que el conductor que no posea esta última, no podrá continuar conduciendo.

Desde el Organismo de la Constitución, se señaló que a partir de la publicación en el BO de la Disposición Nº 29/2024 de la -Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor- (DNRPA), la cédula de identificación para autorizados a conducir, conocida como cédula azul, quedó sin efecto como documento de identificación obligatorio para la circulación en vehículos por el territorio nacional, a su vez, la cédula verde no tendrá fecha de vencimiento y se podrá presentar tanto en formato físico como en digital (mediante la app Mi Argentina). La nueva normativa también aclara que “las cédulas azules ya emitidas continuarán vigentes hasta tanto sean revocadas por quien las peticionó”.

De esta manera, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunicó que los documentos y los elementos de seguridad con los que deberán circular los conductores en todo el territorio nacional son los siguientes: * Documento Nacional de Identidad (DNI). * Licencia Nacional de Conducir. * Cédula verde (o Cédula azul vigente y autorizada por el titular en caso de no contar con la Cédula verde). * Comprobante de seguro vigente. * Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV). * Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado. * Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.

Documentos que se

deben tener para circular

Los documentos y elementos de seguridad con los que deberán circular los conductores en todo el territorio nacional son los siguientes: * Documento Nacional de Identidad (DNI). * Licencia Nacional de Conducir. * Cédula verde (o Cédula Azul vigente y autorizada por el titular en caso de no contar con la Cédula Verde). * Comprobante de seguro vigente. * Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV). * Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado. * Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares, hasta la fecha y en tanto continúa vigente el DNU Nº 70/23-