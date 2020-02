Informaron que la inscripción para la Escuela 532 recién será los días 26 y 27 de febrero

Compartir

Luego de que una gran cantidad de padres realizara filas durante varios días pese a las inclemencias del tiempo donde hubo altas temperaturas y también lluvias, en las afueras de la Escuela N° 532 «René Favaloro», las autoridades de la institución explicaron que el domingo decidieron ir a dialogar con los padres que aguardaban allí con carpas y silletas y les informaron que las inscripciones recién serán los días 26 y 27 de febrero por lo cual les solicitaron que se retiraran y volvieran en esos días.

Esta situación se dio luego de que hubo padres que esperaron incluso una semana en las afueras y como todavía faltan más días para que se realice la inscripción, decidieron tomar medidas.

En ese marco la directora de la escuela habló con el Grupo de Medios TVO sobre lo ocurrido. «Las inscripciones son los días 26 y 27 de febrero, el domingo nos acercamos a la escuela porque teníamos muchos padres que estaban haciendo fila con las inclemencias del tiempo, son muchos días los que iban a estar esperando hasta el día de la inscripción entonces dialogamos con ellos acerca de cómo vamos a hacer la inscripción, el día que se va a realizar y que los niños van a tener un lugar para primer grado y si no lo hacen en esta escuela tenemos las instituciones cercanas que están también como la del barrio Liborsi, 12 de Octubre, Sagrado Corazón, tenemos varias escuelas más cercanas», explicó.

«Nosotros tenemos 620 alumnos pero todos los años la matrícula aumenta, nuestro espacio no da para más cantidad de alumnos, ese es el inconveniente que tenemos, creció mucho el barrio Lote 111 con la cantidad de gente que tiene y hoy en día buscan un lugar cercano a sus domicilios para enviar a sus niños a la escuela, eso hace que nuestras escuelas aumenten mucho sus matrículas», aclaró.

«Los padres querían un lugar para primer grado, siempre surge un inconveniente en este grado pero el domingo hablamos con los padres y entendieron, se solucionó el problema. Recién el 26 es el día de inscripción, estaremos inscribiendo ahí y los niños que no tienen espacio serán reubicados en otras escuelas de la zona», explicó.

«Nuestra escuela solo tiene turno mañana y tarde, se podrían abrir mas cursos pero nuestra escuela no cuenta con espacios para tener más alumnos, ese es el gran inconveniente que tenemos, estamos muy contentos de que los padres elijan esta escuela, que quieran traer acá a sus hijos para nosotros es una satisfacción inmensa, siempre valoro el trabajo del docente y creo que los padres porque escuchan el trabajo de los docentes los quieren traer acá, tiene mucho que ver también en cómo tratamos a los padres en cada lugar de trabajo y ellos buscan un lugar adecuado para sus hijos, la confianza para nosotros es todo, nos enorgullece mucho que confíen en nosotros pero a veces nuestros espacios no son para todos porque son tantos alumnos que no tenemos dónde ponerlos», lamentó la docente.