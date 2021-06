Informaron que la rinitis y congestión nasal son los nuevos síntomas de caso sospechoso

Compartir

Ayer, el médico Epidemiólogo Mario Romero Bruno, informó que desde el Ministerio de Salud de la Nación se añadió a la definición de caso sospechoso de COVID-19, los síntomas de rinitis/congestión nasal, ya que “se trata de síntomas cada vez más frecuentes”.

En este sentido, el especialista aclaró que se considera caso sospechoso de coronavirus a toda persona, de cualquier edad, que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37.5°C o más; tos; dolor de garganta; dificultad para respirar; dolor de cabeza; dolor muscular; diarrea y/o vómitos; rinitis/congestión nasal, o la pérdida repentina del gusto o del olfato.

Por otra parte, Romero Bruno destacó la comunicación diaria que se mantiene con la población a través de los partes diarios; “desde este Consejo, encabezado por el gobernador (Gildo Insfrán) y todo el Gabinete, le transmitimos al pueblo de Formosa cómo son las cosas, como avanza la situación epidemiológica y porqué se toman las medidas, justificar que no son medidas caprichosas ya que hemos ido aprendiendo sobre el comportamiento del virus y tratamos de evitar los contagios y muertes”.

Asimismo, señaló que el mes de mayo fue “muy triste por la cantidad de enfermos y fallecimientos; hablamos de 516 formoseños y formoseñas que dejaron de existir, el año pasado lamentábamos la muerte de un formoseño; lo que da el 1,57% de letalidad”.

En este orden, refirió que “esto se da por la mayor transmisión del virus, por la cantidad de personas que tienen contacto, por eso es necesario mantener las medidas sanitarias”.

Otro factor que destacó el especialista ante el avance de la pandemia fueron las nuevas variantes que circulan y que “se transmiten rápidamente”, como la variante de Manaos que se comprobó en las ciudades de Formosa y Clorinda, la cual afecta a los más jóvenes y se disemina con mayor velocidad si no se toman los recaudos sanitarios.

Por último, destacó “el efecto protector” de las vacunas, que particularmente se evidencian en las ciudades con mayor circulación de COVID, que “aunque sea con una sola dosis fue importante y ha permitido que no siga avanzando”.

“Las vacunas son buenas, pero la mejor vacuna es quedarnos en casa”, concluyó.

