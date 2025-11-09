Informaron que la semana cerró con un nuevo aumento de casos de COVID-19

El informe epidemiológico del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) registra un incremento de coronavirus respecto de la semana anterior. Desde el organismo sanitario solicitan sostener estrictamente las medidas de prevención para cortar la transmisión. Ante síntomas compatibles, recomiendan realizar la consulta médica oportuna y evitar la automedicación.

De acuerdo con el parte informativo provincial sobre la situación epidemiológica del COVID-19 informado este domingo 9, en la última semana se han realizado 815 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 178 de ellos resultados positivos a coronavirus con un índice de positividad del 21,8%.

Del total, 140 corresponden a la ciudad de Formosa, 16 a El Colorado, siete a Las Lomitas y tres a Palo Santo y General Mansilla.

En Clorinda, El Chorro y Estanislao del Campo se detectaron dos casos en cada lugar, mientras que en El Potrillo, Pozo del Tigre y El Espinillo uno en cada localidad.

Los casos activos son 231, se han registrado 132 altas médicas y hay dos pacientes internados.

A su vez, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con la enfermedad totalizan 1086.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, hubo 151.088 casos diagnosticados, 149.429 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus.

Finalmente, remarcaron que la campaña de vacunación continúa en todos los vacunatorios de la provincia.