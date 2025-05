Informaron que la semana cerró sin casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa informó que durante esta semana, no se registraron casos positivos de Coronavirus. Esta situación epidemiológica no se registraba en la provincia desde el año 2020.

A pesar del exitoso panorama, las autoridades sanitarias pidieron a la población tener al día los refuerzos de la vacuna antes de la llegada del invierno, debido a que esta enfermedad respiratoria aumenta su circulación en los días más fríos.

En la última semana se han realizado 270 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, sin casos positivos. Por el momento, permanece activo un solo caso.

Asimismo, se informó que no hay pacientes internados, y que los equipos de Salud efectuaron cinco llamadas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19.

En ese marco, la provincia lleva diagnosticados desde el inicio de la pandemia, 150.326 casos, 148.897 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos a causa de este virus.

Se indicó que se mantiene la campaña de vacunación, en todos los vacunatorios de la provincia, como así también en las carpas en la vía pública, de lunes a domingo de 17 a 20 horas.

Las mismas están ubicadas en la plaza San Martín (Avenida 25 de Mayo y Fontana) y en el paseo Peatonal, ubicado en la intersección de la avenida 25 de Mayo y Rivadavia de la ciudad capital.