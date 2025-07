Informaron que realizarán trabajos para reparar el puente Caí en Clorinda

Tras detectarse una erosión, que provocó la clausura provisoria del paso, se iniciaron los trabajos para dar respuesta a este inconveniente.

El intendente de Clorinda, Ariel Caniza, confirmó que el Gobierno provincial se ocupará del arreglo del puente Caí, tras detectarse un socavamiento en la estructura, producto de la ruptura de un caño maestro que pasa donde se inicia este puente.

“Ese socavamiento lo que hizo fue que se hunda un poquitito una parte, en donde rápidamente con intervención del Gobierno de la provincia y tomando conocimiento del gobernador (Gildo Insfrán) de la situación, ya envió a los ingenieros para poder hacer un análisis”, explicó el jefe comunal.

Al explicar la situación, señaló que el pasado viernes se detectó un pequeño hundimiento en donde se asienta el puente, lo que demandó la presencia de técnicos del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP) y de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para iniciar la recuperación del puente.

Confirmó, asimismo, Caniza que el trabajo demorará unos 20 días, tiempo hasta cuando, continuará interrumpido al tránsito vehicular.

“Es un puente en donde transitan muchos vehículos, y tuvimos un pequeño hundimiento en la base de donde inicia el puente, o sea que no es una falla de estructura del puente, sino que algo externo que pierda la base donde asiente”, aclaró.

Por su parte, el titular de la DPV, el ingeniero Javier Caffa, explicó que tras conocerse la noticia de la erosión en la cabecera del puente, un equipo técnico evaluó la situación y el estado estructural.

“Se trató de una pérdida en un acueducto que provee de agua a los barrios Porteño Sur y Porteño Norte. Es un acueducto con agua a presión, eso provocó una erosión del suelo por debajo de la losa de aproximación al puente”, señaló.

Agregó que “provocó una falta de sustentación”, pero aclaró que se trata de una “losa que tiene doble armadura, no hay peligro de rotura, admite totalmente el esfuerzo”, por lo que “se procederá a una remoción, veremos si es necesario sacar toda la loza, para restituir el material que fue erosionado por la pérdida de agua, y posteriormente se volverá a hormigonar”.

Una vez más, el ingeniero Caffa fundamentó que “no se trata de una falla estructural, el puente no tiene este problema, solamente se trata de una erosión por la pérdida de este acueducto”.

Precisó que cumpliendo con instrucciones del gobernador Insfrán, el trabajo apunta a reanudar lo más pronto posible las condiciones de transitabilidad de esta importante estructura.