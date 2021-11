Informaron que tras las tormentas se incrementó los caudales de los ríos Bermejo y Pilcomayo

Compartir

El administrador de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), ingeniero Horacio Zambón, dialogó acerca de los recientes frentes de tormentas que se dieron en la provincia y aseguró que incrementó los caudales de los ríos Bermejo y Pilcomayo.

“El frente de tormentas, fundamentalmente afectó sectores oeste de la provincia, central y un poco el este, pero más hacia lo que es la cuenca del rio Bermejo. No tanto así sobre el sector norte que no tuvo un alcance”, explicó.

En cuanto a las precipitaciones en la alta cuenca de los ríos Bermejos y Pilcomayo, el funcionario dijo que se produjeron una serie de eventos que, en cierta manera, incrementaron los caudales de los dos ríos, pero aclaró que no son de consideración aún porque “recordemos que esto vendrá hacia fin de año”.

“Como estadísticamente siempre lo demostraron las ocurrencias en las altas cuencas tanto del Bermejo como del Pilcomayo que se corresponden con el sector boliviano”, añadió.

Asimismo, indicó que los caudales que están ingresando en el Pilcomayo incrementaron aproximadamente un metro el tirante de agua en el sistema de correderas fluviales que ingresan al Bañado La Estrella “satisfactoriamente”.

“Recordemos también que en ese sector se están haciendo desde el mes de mayo, obras que facilitan el ingreso de los caudales fundamentalmente al sistema hídrico del Bañado La Estrella. Esto es positivo porque ya va incrementando con buenos caudales de buena agua, dulce, que viene de los sistemas andinos”, argumentó.

Respecto al sector del río Paraguay, indicó que el frente de tormentas se localizó, principalmente, en la cuenca del río APA, que divide Brasil y Paraguay y desemboca en el río Paraguay.

“Esto, que seguramente en los próximos días ya lo vamos a verificar en los registros hidrométricos, producirá un cierto incremento que lleva casi 15 días de traslado de onda, lo podríamos llegar a tener en el puerto local”, anticipó.

Por último, Zambón manifestó que, este lunes, el puerto local marcó 1,38 metros y que se está manteniendo en ese rango, aunque advirtió que “se incrementará un poco con esta tormenta que hubo en la cuenca del río APA” que por su altura de las sierras es una cuenca que responde rápidamente en el sector medio de la cuenca del río Paraguay.

“Esto en cierta manera es positivo para todos los diferentes usuarios llámese navegación, agua cruda y agua de potabilización y el ambiente general”, finalizó.

