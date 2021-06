Informe de Bachelet sobre Formosa: “Argentina no tenía este tipo de menciones desde la dictadura”

Compartir

Diego Guelar, ex embajador en la República de China como en los Estados Unidos de América, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la mención que realizó el lunes Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que elevó a la Asamblea General su preocupación por la situación “crítica” de los derechos humanos en Formosa, poniendo el foco en las políticas restrictivas que se llevaron adelante en la provincia por el Covid-19.

En ese sentido, el diplomático argentino de larga trayectoria, explicó que “en el informe se identifican una veintena de lugares de grave preocupación critica, así lo dice ella, es un idioma diplomático que nos lleva a una denuncia formal de los países de los lugares mencionados, pero los identifica muy específicamente como lugares de mayor vulnerabilidad y donde la preocupación de la señora Bachelet se traduce en una identificación, ella omite que realmente hubo una denuncia de legisladores nacionales encabezados por el diputado Mario Negri que hace mención a la gravísima situación de derechos humanos que padece Formosa, no hace mención a ese hecho para no politizar lo ocurrido e interviene efectivamente a raíz de esa denuncia un equipo directamente enviado por las Naciones Unidas, pero esto marca la identificación de la Argentina y en particular de Formosa como lugares de grave preocupación crítica”.

“Ella se puso en contacto con la situación, la Argentina es miembro de Naciones Unidas entonces lo que hace el equipo es un informe donde ponen al tanto a las autoridades argentinas sobre esta preocupación crítica, lo que implica sin lugar a dudas una denuncia de violación de derechos humanos en el marco de un país donde convive Naciones Unidas con el país, Argentina no está identificada hoy como país violador de derechos humanos en general, ella marca el semáforo rojo frente al tema”, detalló Guelar.

Asimismo, aseveró que la mención de la provincia, “sin lugar a dudas es un tema grave, Argentina no tenía este tipo de menciones desde la dictadura militar si bien está puesto con suavidad lo podríamos decir, pero no es una felicitación ni a la Argentina ni a Formosa, la ubicación está en los lugares más críticos por eso habla de graves preocupaciones críticas, indudablemente no es un reconocimiento ni al gobierno argentino ni de Formosa, esto no implica que seguramente nuevos informes en el futuro van a acreditar mejoras o mayores retrocesos”.

Guelar afirmó que Bachelet también hizo mención a problemas estructurales en relación a los pueblos originarios, “ella plantea que en el marco de la pandemia la situación ha empeorado, hay retrocesos, se habla de retrocesos e identifica una veintena de lugares en el mundo y desgraciadamente incluye a Formosa, esto significa lo que significa, por más idioma diplomático que se use, si tiene cuatro patas y habla es un perro”.

Para finalizar se refirió a las declaraciones del canciller argentino Felipe Solá que salió a cuestionar con dureza a la oposición criticó el “uso falaz” que ha hecho de la mención. “La Cancillería nos tiene habituados con informes de los más falaces respecto a muchas situaciones y posiciones que toma la Argentina, creo que todos los argentinos hemos visto por radio, televisión, lo que ocurre en Formosa y es una herida que tenemos abierta en el corazón”.

