Informe policial asegura que más de 9.500 motos circulan diariamente por el microcentro

El dato se desprende de los diferentes controles que realiza la policía en la vía pública, siendo la zona más transitada y por ende de mayor ingreso al microcentro la avenida ribereña que registra el paso diario de más de 5 mil motocicletas.

Desde hace tiempo atrás está en ejecución un esquema preventivo de seguridad urbana en la ciudad. La policía en mayor número está en las calles y próximos al vecino, incrementándose además la cantidad de móviles asignados en las siete diferentes zonas en que fue estratégicamente fraccionada esta capital, donde, entre las diferentes tareas que se desarrolla está la prevención en el robo de motocicletas.

Teniendo en cuenta las restricciones a la circulación que tuvo su epicentro en los años 2020 y 2021 debido a la pandemia del coronavirus, la policía estableció controles fijos en diferentes lugares de la ciudad, los que aún continúan vigentes como ser en Avenida Ribereña y Santa Bárbara, en el Puente Blanco, por la Avenida Néstor Kirchner (sector del barrio La Nueva Formosa) y en el acceso al barrio Lote 111, cuyos registros diarios reflejan el tránsito hacia la zona del microcentro de la ciudad más de 9.500 motocicletas de diferentes cilindradas, lo que implica un mayor control vehicular y tareas preventivas a fin de evitar la sustracción de las mismas.

En ese sentido, como el parque de motos crece cada vez más en la ciudad, y tras detectarse ilícitos con la utilización de motocicletas o bien sustracción de las mismas, se vienen realizando distintas inspecciones en locales de venta de rodados y talleres especializados con el fin de controlar la documentación habilitante y si poseen vehículos con anomalías tanto en esta ciudad como en el interior provincial, trabajo que ha permitido detectar en varias ocasiones la existencia de talleres clandestinos que se dedican a reparar motocicletas sin ninguna habilitación de la Municipalidad, como así la presencia de algunos rodados con pedido de secuestro.

Los delitos se miden con el mapa del delito hecho por la policía y se puede afirmar que no hay indicios de que haya aumentado la cantidad de robo de motos en la ciudad, sino todo lo contrario, es así que precisamente ese delito, en comparación con el año 2019 (año en que no hubo restricciones por la pandemia actual del coronavirus), han disminuido un 15%.

Asimismo vale clarificar que dentro de lo que es el robo de motocicletas, un gran porcentaje de las sustracciones responden a diferentes modus operandi, predominado diversos factores, entre los que se encuentran la franja horaria en las que son sustraídas comprendida entre las 18.00 y las 00.00 hs., como así también el motivo, destacándose entre estas los rodados que son pasados a la ciudad de Alberdi en forma clandestina, en algunos casos para ser canjeadas por marihuana, al efecto de su comercialización (narcomenudeo).

Otro modus comúnmente utilizado es el desguace de los rodados y la venta de repuestos, siendo dentro de estas una de las más utilizadas, las de modificar las estructuras de otros rodados (tunear), para luego ser vendidas mediante engaño o ardid.

Por último también varios de estos hechos se deben al descuido o falta de atención por parte de sus respectivos propietarios en virtud de dejarlos estacionados sin medidas de seguridad (candado, traba de manubrio), o directamente con la llave de ignición colocada.

Un dato no menor que hace también a la seguridad pública es que en los diferentes controles que hace la policía, más del 50% de las motocicletas circulan sin las documentaciones respectivas de propiedad, patentes, seguro.

Hoy es fundamental la participación de la comunidad para trabajar con la policía en las estrategias preventivas al delito, siendo considerado como una fortaleza la acción protagónica que tienen los vecinos al comunicar las situaciones raras o extrañas que se les presenta en el sector, en la manzana, en la cuadra o en el barrio mismo donde habitan. Este sistema de prevención es una modalidad empleada desde hace un tiempo a esta parte en el territorio provincial, que sin dudas viene arrojando resultados muy favorables en materia de prevención e investigación del delito.

