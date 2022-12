Ingeniero Juárez: aborígenes cortaron la ruta nacional 81 para pedir agua potable

La medida de fuerza se registró sobre la Ruta Nacional N°81 en el acceso a dicha localidad por el reclamo de agua potable en medio de la ola de calor que sacude a la región. «Nos vemos obligados a esto porque nadie nos escucha», expresó Sergio Torres, uno de los referentes de los manifestantes, al Grupo de Medios TVO.

«En estos momentos estamos cortando la ruta porque falta agua en los barrios. Hace un buen tiempo que nos quedamos sin agua por lo tanto, y como no sabemos a donde podemos reclamar esto, estamos en la ruta», agregó Torres.

La medida por tiempo indeterminado, continuará hasta en tanto obtengan una respuesta por parte de las autoridades, adelantó el referente quien además también exigió la liberación de dos jóvenes de la comunidad que estarían detenidos por la policía. «En estos momentos no sabemos qué es lo que pasa por eso pedimos que los liberen», dijo en este sentido.

El corte tuvo lugar durante la mañana de ayer, en el inicio del fin de semana extra largo en el que se espera una gran movilización de personas antes de las fechas festivas de fin de año.

«En estos momentos nosotros nos vemos obligados a esto porque nadie nos escucha, nadie nos atiende por estos temas, por eso estamos cortando la ruta porque nos sentimos totalmente abandonados, sin atención, sin nada», sostuvo Torres.

La modalidad de la manifestación del día de ayer consistía en permitir la libre circulación durante 1 hora por cada 4 horas de corte, brindando prioridad a ambulancias.

«Hay discriminación hacia nosotros y no contamos con ninguna ayuda del Intendente ni de los concejales, nos cierran las ventanas. Estaremos acá hasta que haya respuesta, vamos a seguir cueste lo que cueste cortando la ruta porque en este momento no tenemos ayuda de ningún gobernante ni autoridad local», finalizó el hombre.

