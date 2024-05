Ingeniero Juárez avanzó actualizando mejoras a los trabajadores municipales

El intendente de Ingeniero Juárez Rafael Nacif, indicó que adhirieron al aumento del 27 por ciento anunciado recientemente por el Gobierno de la provincia de Formosa, y añadió que actualizaron las asignaciones familiares, de acuerdo a las negociaciones con el gremio. Asimismo, puntualizó que, en otro orden de cosas, se llegó a avanzar en positivo en el planteo que el gremio de los trabajadores estatales desarrolló recientemente, ya que tras el dialogo permanente y un acuerdo, se levantó la medida de fuerza de brazos caídos, que un grupo estaba ejecutando en esa localidad.

Nacif no solo reconoce, como genuinos los planteos de los trabajadores a los que siempre se respetó, como debe ser, en sus derechos sindicales; sino que también, comparte la necesidad de que haya permanentes actualizaciones por el contexto de incertidumbre económico nacional que azota al País, ya que este Gobierno Nacional no solo quitó y recortó partidas de coparticipación nacional a las provincias, también terminó con la obra pública en la Argentina, eliminó subsidios a la energía, al transporte, la educación, y generó una realidad que golpea las arcas y las economías regionales de todos los argentinos.

Seguidamente expresó que su administración, también invierte en partidas para ayudar a estudiantes con becas, dijo que se refuerza la asistencia a comedores, y se da ayuda social directa en emergencias a compueblanos que tienen desafíos repentinos en su economía y salud, y recordó que construyen con equipos de albañiles municipales casas, templos, además de ocuparse del manteniendo de la ciudad y de dar una mano poniendo a disposición toda la infraestructura municipal a los productores locales, artesanos, y deportistas, siempre teniendo en cuenta que Ingeniero Juárez es la ciudad que tiene el más alto porcentaje de la población originaria.

El Jefe Comunal recordó también que en otros años fueron noticia por cuestiones de inseguridad, algo que fue superado y es cuidado permanentemente porque se mantiene la Paz Social y la armonía en la ciudad.

“Fortalecemos el auxilio ante los problemas sociales, y todo esto no lo hacemos solos, ya que siempre contamos con el apoyo incondicional del Gobierno Provincial. Y tratamos siempre que los números cierren manteniendo dentro de nuestras ecuaciones a la familia municipal, y al pueblo en general”.

Nacif explicó también, que se sorprendió de ver cómo varias voces se alzaron, en estos días, con declaraciones y criticas aplicando una muy baja moral selectiva, porque con su dedo acusador intentaron descalificar su gestión local y también la provincial, cuando nada dicen de la cantidad de empleados públicos que esta echando el Gobierno Nacional de esas reparticiones públicas, familias que se quedaron sin ningún tipo de sustento, porque para ellos siempre es más fácil atacar, proscribir, o ensuciar a quienes si marcarán con progreso a la historia formoseña.

“Nuestra vida nos enseñó que tenemos que empujar para adelante el carro, porque es peor tenerlo empantanado. Pero ellos nunca van a entender eso, porque solo ven la paja, en el ojo ajeno”, cerró el Intendente.