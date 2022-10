Ingeniero Juárez: dos menores fueron retenidos por realizar maniobras peligrosas

Compartir

Dos menores realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta sobre avenida Degen y Ruta Nacional 81, motivando la retención de ambos, pese a que opusieron tenaz resistencia al procedimiento y el secuestro del rodado.

La intervención tuvo lugar el miércoles último alrededor de las 21:30 horas, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Policial con asiento en la localidad de Ingeniero Juárez, se encontraban recorriendo en forma preventiva la avenida Degen y Ruta Nacional 81 de esa localidad.

Al llegar al sector del semáforo que se encontraba en rojo, observaron el desplazamiento a una velocidad no permitida de dos jóvenes en una motocicleta Corven triax de 150 cilindradas.

Ambas personas no tenían el casco protector colocado que es obligatorio conforme Ley Nacional de Tránsito Nº 24449. Además, cruzaron el semáforo con luz roja poniendo en riesgo sus vidas y la de ocasionales transeúntes.

Ante la gravedad de la falta cometida y con las precauciones del caso, se realizó un seguimiento discreto, observando que los adolescentes no conforme con todas las transgresiones realizadas, también realizaron maniobras zigzagueantes y peligrosas.

Al llegar a la calle Belgrano el rodado sufrió un desperfecto mecánico, situación que permitió a los auxiliares de la justicia descender del rodado para demorar a los jóvenes que pretendieron huir del lugar.

Ambos sujetos opusieron tenaz resistencia al procedimiento policial, pese a ello fueron reducidos y retenidos. Se trataba de dos menores de 15 y 16 años. El conductor no contaba con licencia de conducir, ni documentaciones del rodado.

En consecuencia, se procedió a la retención de los menores y al secuestro del rodado. Fueron conducidos hasta la Comisaría local, donde se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la justicia.

Luego se notificó situación legal de sus hijos a los padres, y previo examen médico los menores fueron entregados a sus progenitores en carácter de guarda tutelar conforme legislación vigente.

