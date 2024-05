Ingeniero Juárez: pueblos originarios ratificaron apoyo a Insfrán

Recientemente, dos intendentes del interior de Formosa se entrevistaron con referentes del Gobierno nacional y luego comunicaron que llevarían soluciones a problemas históricos de las comunidades originarias.

La reacción no se hizo esperar, ya que referentes de los pueblos originarios del oeste, específicamente de Ingeniero Juárez, dejaron en claro que esas personas no los representan.

Es el Gobierno de Formosa, a través del doctor Gildo Insfrán, el que “siempre estuvo y está gestionando y accionando permanentemente para asegurar que las soluciones lleguen, con equidad, justicia social, y seguridad, algo que el mismo Gobierno nacional se aseguró de quitar”.

Solo para dar un ejemplo, recordaron la eliminación de las partidas que eran el sustento de los módulos alimentarios para los pueblos originarios, algo de lo que la provincia se hizo cargo con fondos del Tesoro Provincial.

Los referentes, presidentes de etnias, caciques, referentes barriales, pastores, fueron claros al esbozar: “No nos representan, esas personas no nos conocen, no nos preguntaron”.

Así, Nicasio Mariño, director de la etnia Wichí en Formosa, desde Ingeniero Juárez, definió que con ellos no tuvieron contacto y también especificó que trabajan articuladamente con el Gobierno de la provincia.

Igualmente, Mariño recordó que no es para nada buena la relación con el Estado nacional, al que caracterizó como responsable de la quita de derechos. Este referente, también, recordó los alcances en materia social, en salud y educación que se consiguieron con esta administración provincial.

Por su parte, Silvia Fernández, presidenta de la comunidad del barrio Toba, de Ingeniero Juárez, indicó que no es la primera vez que ocurre que personas que no tratan con ellos quieran avanzar consiguiendo cosas que jamás les dan.

Ella sostuvo, al igual que Ercilia Agüero, cacique de la comunidad del barrio Belgrano, y Miguelina Navarrete, referente de los pueblos originarios, que nunca tuvieron contacto con quienes ahora dicen hablar por ellos.

Igualmente dejaron en claro que trabajan en su Municipio, con el intendente Rafael Nacif y con el gobernador Insfrán, quien siempre está antes, durante y después de las campañas electorales.

En ese orden de cosas, se pudo escuchar también a Hilario Tenaiquín, referente del barrio Toba de Ingeniero Juárez, quien mostró su desagrado hacia quienes fueron a Buenos Aires a nombrar a las comunidades y a querer hablar por ellos. “No tienen nada que ver con nosotros. Repudiamos ese hecho”, explicó.

También, se pudo ver a Abel Vázquez, referente del Barrio Obrero, y Fernando Albornoz, delegado de la comunidad de los barrios Obrero, Alberdi, Curtiembre, y El Trébol, quienes sostuvieron que fue muy ingrato encontrarse con la realidad de que gente que nunca trabajó por las comunidades originarias ahora quiera hacer mérito. Y coincidieron en que es el gobernador Insfrán quien siempre es el garante de la defensa de sus derechos.