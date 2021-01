Ingeniero Juárez: sostienen que el Gobierno de Formosa, es el más federal de la historia

Compartir

“Recientemente el Gobierno de la provincia y su pueblo, fueron el centro de ataques no solo mediáticos, sino también de actores de la política nacional y provincial que quieren ya no solo desacreditar sin fundamentos sino también con las peores intenciones personalistas pretenden quebrantar el orden democrático vigente, pidiendo la intervención federal de nuestro territorio. Estos grupos minoritarios, siempre rechazados por el pueblo en las elecciones, nos demuestran una vez más, lo difícil que les resulta mantener el respeto a la soberanía interior, a la justicia social que aquí se imparte, a las instituciones, y a la independencia de los tres poderes del Estado que funcionan correctamente”, sostuvieron el Intendente de Ingeniero Juárez Rafael Nacif, y el presidente del Concejo Deliberante de esa ciudad Diego Martearena, en un comunicado de prensa que lleva la firma del concejal Luis Vega, vicepresidente del Concejo, y de los ediles Walter Pino y Walter Ramírez.

“Para el Gobierno de la provincia de Formosa, la defensa de la vida, se ha constituido como la bandera que organiza nuestro norte desde el inicio mismo de esta pandemia; porque sobre ella fue que el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfran planificó, una asistencia integral para que en cada punto del territorio Formoseño, se prevenga, se asista, y se controlen, los casos de COVID 19. Y todo esto lo realizó y realiza, junto a todos los equipos de trabajo que representan a diferentes áreas a cubrir en una contingencia de ésta; nada se deja a su suerte, porque como gobierno y pueblo hemos dado el ejemplo, que no importan que tipo de adversidades o desafíos enfrentemos, nosotros somos artífices de nuestro propio destino. Y esto, es una meta que hemos alcanzado por mantenerlos unidos, solidarios y organizados”, sostuvieron.

“Estamos convencidos que la aplicación de la política sanitaria rinde sus frutos porque la estructura y los excelentes recursos humanos ya estaban, algo que nos permitió ser la provincia que mejor a manejado sus defensas contra el avance mundial del COVID 19, y algo que no es casualidad, ya que la planificación y la búsqueda del bien común integran con muchísima firmeza el modelo formoseño”, detallaron.

“Nuestra experiencia ha visibilizado que pasamos por mucho, sorteamos un anterior Gobierno Nacional que demostró su rechazo al interior con sus políticas centralistas y unitarias, como provincia en ésa época fuimos discriminados y relegados, perseguidos y subestimados, y aun así en Formosa no solo sobrevivimos, sino también progresamos, porque nunca se dejó de hacer, proyectar, desarrollar, asistir, por eso es que sostenemos que el Gobierno de la Provincia, se ha constituido como el más Federal de la historia”, remarcaron el intendente, Rafael Nacif y concejales que integran el Concejo Deliberante de la localidad.

