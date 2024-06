Inglaterra y un empate con gusto a poco ante Dinamarca por la Eurocopa

Inglaterra no pasó del empate este jueves frente a Dinamarca al igualar 1-1 por la segunda fecha del Grupo C de la Eurocopa 2024, y se llenó de dudas de cara a lo que viene. El equipo de Southgate, quien había barrido todo bajo la alfombra con un triunfo en el estreno por la mínima ante Serbia, volvió a repetir equipo y esta vez los puntos flojos de los Tres Leones quedaron al descubierto.

La jornada, sin embargo, parecía encaminarse positivamente para los ingleses, porque una avivada de Kyle Walker para primerear a Victor Kristiansen terminó con un pase al medio, un rebote y la definición de Harry Kane a lo goleador para el 1-0. Y en aquel momento apenas iban 18′ y la cosa parecía funcionar. Pero duraría poco.

Un error, esta vez de Kane, con un mal despeje hacia el medio, le regaló la pelota a un Morten Hjulmand que le pegó desde la casa. El remate fue tan esquinado que pegó en el palo y entró, inatajable para Jordan Pickford. Y los daneses conseguían un empate para desactivar una ventaja que no se explicaba más que por el error de su carrilero izquierdo en la jugada puntual del gol.

En el complemento, el desconcierto se apoderó del banco inglés. Southgate sacó a Trent Alexander-Arnold, señalado en su rol como volante, para darle ingreso a Conor Gallagher. Tuvo una chance muy clara con un tiro al palo de Phil Foden que no prosperó y, con el correr de los minutos, el DT terminó cambiando a toda la ofensiva de los Tres Leones, a excepción de Jude Bellingham. Pero los extremos y Kane fueron reemplazados e Inglaterra no gravitó más en ofensiva.

Más allá de que Inglaterra no perdió el encuentro -aunque pudo hacerlo- el pálido desempeño y el armado del equipo terminan por inquietar a un DT cuestionado hace tiempo y, de un tiempo a esta parte, por el armado de la lista y por el once. La pregunta es si los británicos están a tiempo de corregir el rumbo para cerrar la fase de grupos y avanzar a una fase final en la que buscarán ser protagonistas.