Ingresaron cerca de 6 mil personas a Formosa en el fin de semana largo

El Comisario inspector Sergio Jacobo, a cargo de la Unidad Regional 1 en el puesto de control sanitario en Mansilla, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que en el primer fin de semana largo con nuevo protocolo, ingresaron unas 6 mil personas a Formosa, teniendo en cuenta además que se celebró Semana Santa.

“Por el fin de semana ingresaron más de 6 mil personas en forma rotativa, tenemos turnos de 24 horas, tres turnos de 8 horas que cubren las 24 horas del día, así también el Ministerio de Desarrollo Humano que cubre con el tráiler sanitario el ingreso, trabajó de manera excelente, ahora no tardan más de 5 minutos, la gente estaciona sus vehículos, entregan su declaración jurada, pasan al hisopado y prosiguen su circulación al domicilio declarado en Formosa “, explicó Jacobo.

De la misma forma dijo que por el fin de semana largo, “también hubo un 30% de salidas de la provincia, es decir unas 2 mil personas salieron para visitar a familiares que no viven dentro de Formosa”.

Recordó además que quien sale de la provincia, “no hace ningún trámite, salvo que en la provincia a donde vayan le exijan algún tipo de PCR u alguna otra documentación, pero no tienen ningún tipo de impedimento de salida y el ingreso es solamente con la firma de la declaración jurada y el hisopado”.

Contó además que los primeros días de implementación del nuevo protocolo, que evita realizar cuarentena “hubo mucha fila, pero luego se agilizó, una vez que ingresan dan su número y ya aparece discriminada la declaración jurada, se verificaban datos específicos y en dos minutos ya tenían impresas o ya se confirmaba su declaración, entonces pasaban directamente al hisopado en solo minutos y quedaban libres para continuar su camino”.

En ese sentido dijo que quizás los grupos familiares sí tardan un poco más en realizar el trámite, debido a que son varios los integrantes, “esto no es cosa de la Policía ni de Desarrollo Humano sino que al ser un grupo familiar deben estar juntos los 4 o 5 y por ahí tardaban unos minutos más solo porque eran numerosos, pero una persona sola en cinco minutos ya se desocupaba para continuar su trayecto”.

En relación a cómo hace la gente que no tiene vehículo particular y llega hasta Mansilla, para llegar finalmente al domicilio declarado, explicó que “antes, durante el ingreso ordenado y administrado tenían que tener un vehículo adecuado para el traslado hacia la ciudad de Formosa pero en este contexto ya se le informó de que el venía de afuera tenía que gestionar su circulación hasta el lugar de destino, los que llegaban hasta Resistencia en colectivo o avión venían en remis hasta la ciudad de Formosa, hacían la parada obligatoria en Mansilla, realizaban el trámite administrativo y continuaban con el chofer que lo dejaba en el domicilio y volvía a salir de la provincia”.

Acotó además que “los que vienen en su vehículo particular no necesitan identificación porque supuestamente están yendo a sus domicilios, en cambio a aquellos vehículos contratados para traer personas hasta un domicilio particular, sí se les pide un corredor sanitario y a su vez se le coloca el logo rojo, ellos llegan, dejan su pasaje y retoman su corredor sanitario para poder salir de Formosa”.

Aseguró además que no se presentó ningún tipo de convenientes con personas que no querían hacer los trámites necesarios para ingresar a Formosa. “Con saber que tienen el ingreso seguro, que llegan a sus domicilios y hacen la cuarentena correspondiente con los protocolos pertinentes, ya la gente lo tomó de otra manera, es más, esperan su turno y el tiempo necesario para hacer sus viajes”.

“Ahora estamos atendiendo a las personas que salieron fuera de la provincia a visitar familiares, ellos están retornando, bastante cargada está la ruta pero la diligencia es más rápida por eso no hay amontonamiento ni nada, no hubo ningún entorpecimiento al tránsito pese a eso”, finalizó Jacobo.

