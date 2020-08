Ingresaron mercadería sin aval aduanero y quedaron en cuarentena

Compartir

Linkedin Print

Efectivos del Destacamento Lote 8 secuestraron mercaderías sin aval aduanero, transportados por un hombre y un adolescente de 15 años en dos motocicletas, quienes ingresaron por una picada que conecta ese paraje con la provincia de Salta.

Según las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, integrantes de la Policía mantienen un estricto control de vehículos y personas en sectores estratégicos de todo el territorio provincial.

El jueves último alrededor de las 16 horas, efectivos del Destacamento Lote 8 dependiente de la Unidad Regional 6 con asiento en Ingeniero Juárez, conforme directivas en el marco de la emergencia sanitaria, se encontraban realizando control en el paraje 20 de Mayo de esa localidad.

Durante esa tarea, observaron en una picada que conecta ese paraje con Alto La Sierra de la provincia de Salta, el cual no se encuentra autorizado para el ingreso de personas.

Allí, dos sujetos en sus respectivas motocicletas trasladaban grandes bultos. Una vez identificados, resultaron ser un hombre de 25 años y un menor de 15 años, quienes se desplazaban en una motocicleta de 150 cilindradas y 125 cilindradas respectivamente.

En presencia de testigos se les solicitó que exhiban lo que transportaban, encontrándose con desodorantes en aerosol, cargadores de teléfono celulares, linternas de diferentes tamaños, reproductores de sonido, termos de agua caliente, jarras eléctricas, entre otros productos; además uno de ellos tenía 11.000 pesos en efectivo.

Los sujetos no pudieron justificar la procedencia de las mercaderías, ni contaban con el aval aduanero, presumiéndose que se trata de productos procedentes de Salta, se procedió al secuestro de la mercadería y a la demora de ambos.

El dinero se le devolvió baja acta. Las personas no contaban con el permiso de circulación expedido por la página oficial del gobierno de Formosa, en consecuencia se inició causa judicial por infracción al artículo 205 del Código Penal Argentino con intervención de la justicia.

Ante la presunción de que ambos se encontraban en Salta, donde residen actualmente los padres del menor; se le hizo entrega el menor en carácter de guarda tutelar a un familiar; no obstante las dos personas fueron trasladadas a la Delegación UR6 Palmar Largo donde cumplirán cuarentena.