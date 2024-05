Ingresó a la casa de su expareja, la golpeó, amenazó con quitarse la vida y lo detuvieron

Efectivos de la Comisaría Ibarreta detuvieron a un hombre de 26 años que golpeó a su ex pareja y amenazó con quitarse la vida, al enterarse que lo denunció por violencia de género, por lo que quedó a disposición del Juez de Instrucción y Correccional N° 3.

El hecho ocurrió este lunes, minutos después de las 05:00 horas, cuando una mujer de 23 años denunció que su ex pareja ingresó con un cuchillo y la golpeó en su vivienda del barrio 8 de Diciembre de la localidad de Ibarreta.

En forma inmediata, los efectivos fueron al lugar y encontraron a la mujer con heridas cortantes en las manos y el rostro, quien comentó que su ex pareja entró a la casa de su madre tras forzar la puerta de entrada y le propinó todo tipo de golpes y cortes con un cuchillo carnicero.

También comentó que al tomar conocimiento que la mujer solicitó presencia policial, el descontrolado sujeto se tornó aún más agresivo y amenazó con quitarse la vida.

Después huyó hacia la casa de su madre, en el barrio Obrero de esa localidad, donde se ocultó.

La mujer fue contenida por el personal femenino de la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género, dado que no era la primera vez que el hombre actuaba de manera violenta.

Con autorización de la madre del victimario, los policías ingresaron al inmueble y encontraron al hombre con una soga en la mano, sin lesiones a simple vista, y terminó detenido por distintas causas, entre ellas “Lesiones”, “Hurto en Contexto de Género”, “Amenaza en Contexto de Violencia de Género” y “Robo”, la mayoría por agresiones en contexto de género contra su ex pareja.

En esta ocasión, el sujeto fue notificado de su situación legal y trasladado hasta la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1, por “Desobediencia judicial, Daño, Lesiones y Amenazas en contexto de Violencia de Género”, a disposición del Juez de Instrucción y Correccional N° 3.