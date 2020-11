Ingreso: hay más de cuatro mil camas disponibles y continúa el relevamiento

Compartir

Según se informó desde el Gobierno provincial, ya se tienen 4 mil camas preparadas en todo el territorio. Equipos técnicos instalan duchas eléctricas y nuevos equipos de aire acondicionado en escuelas.

Continúa el relevamiento de edificios públicos y privados que puedan servir como Centros de Alojamiento Preventivo (CAP) para las más de ocho mil personas que ingresarán a la provincia, por orden de la Corte Suprema de Justicia, desafío que el propio gobernador Gildo Insfrán destacó como “difícil pero no imposible”.

“Estamos muy encaminados, con un trabajo organizado que venimos cumpliendo en los tiempos que nos propusimos. En marcha estamos, y al objetivo llegaremos” sintetizó el ministro de Gobierno, Jorge González.

El funcionario aclaró que el “flujo de ingreso” de personas a la provincia se verá incrementado a partir del día miércoles 25, hasta alcanzar unas 600 por día.

Escuelas

En ese marco, se llevan adelante distintas tareas en diferentes establecimientos educativos para organizarlos como centros de alojamiento, garantizando el respeto por la distancia obligatoria entre personas y el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

En este sentido, se recalcó que las escuelas “están al servicio de la comunidad”, como así también “la visión estratégica del gobernador Gildo Insfrán en crear establecimientos educativos de primer nivel, con todas las comodidades, que servirán para albergar y contener a tantas personas”.

“Con orgullo les cuento que nuestra escuela fue elegida para albergar a ciertos grupos de personas que ingresen en el marco del Ingreso Ordenado y Administrado a la provincia, ya los ingenieros están trabajando en el acondicionamiento del edificio, porque si bien contábamos con algunos aires acondicionados, ahora se están reforzando y colocando 18 aires más, son splits de 4.500 y 5.400 frigorías. También se están adaptando los baños, colocando duchas eléctricas; se colocaron matafuegos cada dos aulas y luces de emergencias en cada aula y en cada baño”, relató la directora de la EPEP N° 268 “Don Héctor Manuel Peris”.

Señaló que el objetivo es que “quienes pasen sus días en nuestra escuela, tengan una estadía digna”.

Por otra parte, repudió los dichos de la concejal Gabriela Neme, en un programa de televisión porteño: “Neme desconoce la realidad de las escuelas, como así también el servicio nutricional que se brinda en cada una de ellas en toda la provincia, ya que no son merenderos, son comedores y copas de leche que no se interrumpieron en ningún momento. Esta señora nos falta el respeto constantemente a los trabajadores de la educación y a todos los formoseños”.

Agregó que las escuelas, además de albergar y contener a las personas que se alojarán, seguirán brindando el servicio social nutricional a sus estudiantes, y que “las escuelas, los directivos, estamos de pie para acompañar este desafío y acompañar al Gobierno de Formosa”.

Sobre la infraestructura del lugar, comentó que “nuestra escuela no es muy grande, ni tampoco muy chica. Tiene dos pisos y en la parte de abajo funciona el nivel primario y en el primer piso la EPES N° 56. Como nos tiene acostumbrados el gobernador Gildo Insfrán, el edificio cuenta con todas las comodidades: internet, 18 salas, aires acondicionados, baños y cocina equipados”.

Mientras que la directora de la EPEP N° 57 “Gendarme Argentino”, Griselda Rouseau, manifestó que ya la logística está lista para convertir el establecimiento en un centro de alojamiento preventivo más, pero que a la vez no se dejará de cumplir con las funciones educativas ni nutricionales.

“Todas las aulas de las escuelas tienen aire acondicionado, como así también en el SUM; contamos con un polideportivo, la cocina y los baños son impecables. El Gobierno cuida a quienes ingresan a la provincia y además a cada uno de los que estamos dentro del territorio, es valorable y admirable la conducción del gobernador Insfrán”, subrayó.

Mónica Arguello, directora de la EPEP N° 82 “Luis Gaspar Ruiz”, informó que desde el día viernes 20 se trabaja “sin parar” para acondicionar la institución que albergará a grupos de 45 personas.

“Desde este viernes iniciamos la tarea de acondicionamiento del establecimiento y no paramos ni un día, diferentes organismos del Estado provincial nos colaboran en este trabajo, somos muchos y el personal de Obras y Servicios Públicos y de la Consultora Sigma están instalando las duchas en los baños como así también los aires acondicionados en las aulas”, continuó.

En este contexto, indicó que el edificio cuenta con nueve salones y se prevé cuatro personas por aula, a la vez que se está analizando la posibilidad de disponer del salón de usos múltiples (SUM).

Sobre el final, fue consultada la directora de la EPES N°52 “Monona Donkin”, Graciela Torres, quien destacó contar “con un flamante establecimiento en el cual ya se acondicionaron 16 aulas del piso superior”.

Indicó que todos los salones cuentan con internet y aire acondicionado Split y que las duchas son con agua fría y caliente.

“El colegio está más que listo para recibir a los formoseños y formoseñas que están ingresando y nuestra comunidad educativa trabaja y trabajará con compromiso institucional, acompañando las decisiones del gobernador”, dijo para finalizar.

