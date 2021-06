Ingrid Grudke debutará profesionalmente en una competencia de Fit Model

Compartir

“The Internactional Federation of Bodybuilding and Fitness ya anunció la fecha de la competencia internacional para la que me estoy preparando desde hace poco más de un año. ¡Sevilla, España allá vamos! Me espera mi próximo debut profesional, impensado pero muy preparado. Un camino que quienes me siguen saben que vengo transitando junto a Analía Galeano, que además de acompañarme en mi entrenamiento muy de cerca, me motiva, alienta y empuja a dar siempre un poco más. Es clave la confianza en uno mismo y tener siempre nuevas metas a cumplir”, sorprendió Ingrid Grudke en las redes sociales sobre el nuevo desafío.

En septiembre la modelo viajará a España, no para actuar ni conducir un programa, tampoco para desfilar -o al menos no como la vimos hacerlo hasta ahora- sino para competir en la categoría fit model, del concurso Arnold Sports Festival Europe 2021. “Hay categorías de culturismo, pero no es lo que hago yo”, fue una de las primeras cosas que aclaró, y contó de qué se trata: “Los de esta categoría son cuerpos como el mío, con ciertas medidas pero marcando el músculo, sin suplementar, es algo elegante con ciertas características”.

“Es un desafío propio”, dijo Ingrid, más allá del concurso en sí. Todo comenzó en junio del año pasado en pleno confinamiento, cuando sintió la necesidad de “mover el esqueleto para que no se atrofie en la cuarentena”: “Empecé a hacer gimnasia con Analía, que es deportista profesional, ella es culturista. Arrancamos vía streaming tres veces por semana. En agosto vine a Misiones y en enero fui a Mar del Plata y la conocí personalmente”.

Ya en el gimnasio que su profesora y el marido tienen en “la Feliz” Grudke siguió entrenando y ellos le sugirieron inscribirse en el concurso. “‘Tenés las medidas y las características’, me dijeron, sumado a que mi cuerpo responde bien y en seguida después de entrenar se marca, así que me entusiasmé. Está bueno hacer algo diferente, como cuando hice teatro de revista”.

Así, cuando llegue el momento de competir, deberá hacer dos pasadas ante el jurado, una en traje de baño y otra con un vestido largo. “Ahora hay cosas que cambian, practico cómo posar ante los evaluadores. Hacer pasarela es común, pero saber cómo posar o cómo mostrarte frente al jurado es distinto, además va a ser en lugares donde soy una más, porque no me conocen, lo próximo es Sevilla, pero después se vienen Corea y Roma”.

