Inhabilitan al rapero Kaleb Di Masi y deberá hacer un examen psicofísico para recuperar el registro

“En unos pocos metros demostró su ineptitud al volante como consecuencia del consumo de drogas y su falta de solidaridad, al intentar fugarse y no hacerse cargo de asistir a las víctimas”, sostuvo el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano

El cantante de trap Kaleb Di Masi fue inhabilitado para conducir por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de Buenos Aires luego de que se considerara “inaceptable” toda la secuencia que protagonizó anoche en Villa Urquiza, cuando al volante de un Audi TT del cual no tenía papeles, sin llevar consigo la licencia de manejo y bajo los efectos del consumo de marihuana, embistió a alta velocidad a un motociclista, chocó poco después a un auto en el que viajaban un hombre y su hijo, e intentó escapar de la escena sin asistir a las víctimas.

Tras el episodio –el segundo de este tipo, luego de que hace dos meses terminara lesionado tras chocar con un patrullero en la Autopista del Oeste, cuando presuntamente corría una “picada”– la ANSV y la cartera de Transporte bonaerense dispusieron la inhabilitación para conducir “por su desprecio total por la vida de las personas que chocó y por su falta de apego a las normas de tránsito”.

“Es inaceptable todo lo que hizo. En unos pocos metros demostró su ineptitud al volante como consecuencia del consumo de drogas y su falta de solidaridad, al intentar fugarse y no hacerse cargo de asistir a las víctimas. Por todo esto, previniendo consecuencias graves tanto para él como para otras personas, es que lo inhabilitamos para estar al frente de un vehículo. Para recuperar su licencia en el futuro deberá someterse a profundos exámenes psicofísicos”, enfatizó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

“No vamos a permitir este tipo de actitudes en las calles. La falta de empatía atenta contra la vida de las y los peatones, además de cada usuario de vehículos. Tenemos un norte claro que es que los corredores viales sean seguros para todas las personas, para eso necesitamos conductores con conciencia social”, declaró, a su vez, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.

El último episodio, por el cual mereció esta inhabilitación, se produjo anoche entre las calles Núñez y Ceretti, en Villa Urquiza. Según informaron fuentes policiales a LA NACION, el cantante de música urbana RKT iba al volante de un Audi TT –del cual no figura como titular ni como autorizado para conducirlo– chocó una moto Gilera Smash 110 y siguió la marcha, sin asistir a la víctima. Cuatro bocacales más adelante, en la intersección de Núñez y Altolaguirre, embistió a alta velocidad a un Toyota Etios que circulaba a su derecha y tenía prioridad del paso.

Producto de la colisión, el conductor del Toyota, de 43 años, que viajaba con su hijo de 10, quedó atrapado contra el volante. Fue necesaria la intervención de los bomberos de la Policía de la Ciudad para poder rescatarlo y atenderlo. Padre e hijo fueron trasladados a los hospitales Zubizarreta y Pirovano, respectivamente, donde recibieron asistencia médica y están fuera de peligro, según se explicó. Lo mismo ocurrió con el motociclista embestido previamente durante la marcha alocada de Di Masi.

El trapero y sus dos acompañantes fueron retenidos en el lugar por efectivos de la comisaría 12C. Este mediodía, Di Masi fue trasladado a la Alcaidía 12, a disposición del fiscal Alejandro Pellicori, que ordenó la realización de sendos test de alcoholemia y de drogas. Mientras que el análisis de consumo de bebidas alcohólicas dio negativo, el narcotest arrojó resultado positivo.

Dentro del Audi TT, además, la Policía de la Ciudad encontró dos cigarrillos que serían de marihuana, dos pastillas y una sustancia blanca que fue enviada al laboratorio para determinar si se trata de cocaína.