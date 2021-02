Inician investigación administrativa en Comisaría de Estanislao del Campo tras el femicidio de la docente

Compartir

La comisario general Silvia Van Dyk, jefa del Departamento Judicial de la Policía de Formosa, a cargo de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar, confirmó que tras el femicidio de Mirna Palma se puso en marcha una investigación administrativa para determinar si hubo responsabilidad de los efectivos ante el trágico hecho.

Expuso que “si bien no habían denuncias judiciales, a través de la investigación se detectó la existencia de dos exposiciones originadas oportunamente en la comisaría de Estanislao del Campo: una la radica su expareja, el homicida, y el descargo de Mirna, y otra exposición radicada en el 2016 por ella, donde manifiesta la situación de violencia que estaba padeciendo, para dejar constancia por posibles hechos que pudieran surgir a posteriori”.

Luego, según narró Van Dyk “Mirna decide regresar nuevamente con su pareja, pero en diciembre del año pasado la situación se volvió muy hostil, que es cuando ella decide salir del domicilio”. Marcó aquí la diferencia entre denuncia penal y exposición, siendo que en el primer caso se trata de “actuación donde interviene la Justicia, a través del magistrado que se encuentra de turno”, en tanto que la exposición es “una mera manifestación o expresión de lo que siente en ese momento quien inicia la misma, solamente para dejar constancia”.

Retomando el caso de Mirna, la comisario general Van Dyk explicó que “según dice en la exposición, el deseo de ella era radicar la denuncia formal si es que ameritaba la situación”, pero “eso no significa ni presupone que la Policía no haga nada”.

En ese sentido, aseveró categórica que “no vamos a permitir ningún margen de error ni ninguna equivocación, ya sea por omisión o porque no se quiso actuar por parte del personal policial”.

“Es por eso que tengo expresas directivas de abocarme a la investigación y ya estoy haciéndolo”, afirmó, confirmando que “se inició la causa administrativa correspondiente donde se va a investigar sobre la responsabilidad que habría, de surgir de la pesquisa, de algún personal policial involucrado”.

Hizo notar que “si la exposición fue por violencia de género tiene que llegarme a mí en tiempo real porque yo estoy a cargo de ese tema”, por lo que reiteró que “no se va a permitir ninguna equivocación ni ningún margen de error”.

“Si se omitió en registrarla o darle intervención a la autoridad correspondiente es lo que estamos investigando y, de surgir alguna responsabilidad que tendría algún personal policial, inmediatamente se dará conocimiento a la Justicia, por si pudiera caber alguna responsabilidad penal”, concluyó.

