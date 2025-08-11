Iniciaron las clases en las cuatro facultades de la UNaF

Este lunes 11 de agosto comenzaron las clases correspondientes al segundo cuatrimestre en todo el ámbito de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

En ese sentido, una gran cantidad de estudiantes de las cuatro unidades académicas han acudido al campus universitario.

Lourdes Aponte y Luciana Alegre, alumnas de la carrera Contador Público, que se dicta en la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), dijo que “empezamos con todas las expectativas y esperamos que sea un buen cuatrimestre. Somos estudiantes avanzadas y veremos cómo nos va a ir, ya que tendremos materias que hasta ahora no vimos”.

Maximiliano Gómez, quien cursa el primer año de Ingeniería Forestal, carrera que se dicta en la Facultad de Recursos Naturales (FRN), comentó que “espero sacar algunas materias que me quedaron y aprobar los finales de las asignaturas del primer cuatrimestre”.

Lucía Silva, estudiante de la misma carrera, señaló que “mi expectativa es aprobar Matemática I para no quedar libre”.

Giovanna Montiel, Celeste Santillán, Nahir González e Itatí Montiel, ingresantes de Licenciatura en Nutrición, de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), indicaron que “esperamos aprobar todas las materias posibles para regularizarlas”.

Fátima Espinoza, estudiante de segundo año de Psicopedagogía, en la Facultad de Humanidades (FH), comentó que en este cuatrimestre “espero tener una linda cursada y regularizar las materias para rendir los finales. En el primer cuatrimestre no me fue muy bien, pero pude regularizar algunas materias”.