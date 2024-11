Iniciaron las XXVII Jornadas de Ciencia y Tecnología de la UNaF

Este lunes 11 de noviembre en horas de la mañana, se realizó en el microcine del campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) el acto inaugural de la XXVII edición de las Jornadas de Ciencia y Tecnología.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, acompañado del vicerrector Dr. Emilio Grippaldi, y el secretario general de Ciencia y Tecnología Dr. Juan Patricio Nogueira, entre otras autoridades.

El rector Parmetler destacó que “a lo largo de estos 27 años en los que se realiza este evento, se formó una cadena de investigadores cuyos trabajos hacen que nuestra universidad esté hoy muy bien posicionada en cuanto a la calidad de investigaciones”.

“Esta valoración sobre la calidad de nuestra producción y la de nuestros investigadores nos pone muy contentos porque implica que vamos teniendo mayor cantidad de convenios con grupos y equipos investigadores, con otras universidades para poder conformar conjuntos de investigación, convenios particulares con empresas y contactos con equipos específicos de investigación o con investigaciones específicas que hace la universidad”.

Por su parte, el vicerrector Grippaldi señaló que en “estas jornadas se extiende y se difunde el trabajo de investigaciones científicas hechas por parte de los investigadores categorizados y no categorizados en la UNaF, en el marco de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Cada docente tiene la labor, además de enseñar, de hacer investigación científica, y fruto de ello, es la extensión de cátedra que debe hacer”.

El Dr. Grippaldi, quien, en esta oportunidad, dio una conferencia titulada “Continuidad personal en el poder”, comentó al respecto que “tiene un asidero en una sugerencia que me hiciera un tribunal en mi tesis doctoral en Derecho, que es el aspecto antropológico, jurídico, filosófico del ser humano en esa aspiración de la continuidad personal en el poder. Entonces me he metido en la historia, he desarrollado un método científico, histórico, analítico, jurídico, y con ese método he desarrollado una investigación de esa aspiración del ser humano”.

El Dr. Nogueira significó que “esto es un espacio de divulgación en la cual celebramos que haya 85 trabajos que se hayan presentado en estas jornadas, en la cual debemos destacar que, a pesar de la situación de crisis y de las limitaciones, muchas veces en recursos económicos, seguimos investigando”.

“A su vez, anunciamos que para el 2025, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, en colaboración con el Consejo Consultivo de Ciencia y Técnica, vamos a lanzar el Comité de Ética de la universidad, porque necesitamos un Comité de Ética local para promover las investigaciones. Vamos a poner en marcha, con aprobación del rector también, los proyectos de cátedra, con lo que se va a tratar de financiar proyectos de cátedra por cada unidad académica. En general pensamos cuatro proyectos por cada facultad, y que esto sea una línea de continuidad, que no sea solamente un proyecto del 2025, sino que la idea es pensada a tres años, para estimular la producción científica, y que esa producción se divulgue y se presente en esta jornada”.

“Además, desde el Consejo Consultivo estamos trabajando sobre un reglamento interno que vamos a enviar al Consejo Superior, para tratar de recategorizar a los investigadores, hasta tanto no tengamos la resolución del PRINUAR, que es la resolución nacional de la categorización de investigadores. De esa forma, con una resolución interna vamos a poder avanzar también en la conformación de grupos de investigación. Y justamente en una colaboración entre la Secretaría General Académica y con la SeCyT, este año también lanzamos la conformación de grupos de investigación”.

La Dra. Silvina Paz, secretaria académica de la Facultad de Humanidades, llevó a cabo la presentación de “un reglamento aprobado recientemente que apunta a formalizar los grupos de investigación de la UNaF”.

“Este reglamento propone la formación de recursos humanos a partir de la conformación de grupos de investigación funcionales, flexibles, que permitan el trabajo colaborativo y cooperativo entre investigadores, docentes e investigadores de nuestra casa de estudios, investigadores externos, y con la posibilidad de incorporar también estudiantes tanto de grado como de postgrado de las distintas carreras de la universidad”.

La Mgter. Marisa Budiño, miembro de la Editorial de la UNaF (EdUNaF), manifestó que “dirijo un equipo de investigación que tiene un proyecto que termina este año y que estamos presentando hoy, titulado ‘Memoria y Paisaje en la Narrativa de Hugo del Rosso’. Dicho equipo está conformado por la Mgter. Analía Benítez, la Prof. Anahí Cáceres, la Prof. Marcela López y por la Dra. María Esther Gorleri de Evans, que, si bien está retirada de la actividad docente, sigue aportando en lo que hace a posgrado e investigación”.

“Hoy estoy presentando y analizando un libro en una ponencia titulada ‘Sentidos del Fantástico en la Narrativa de Hugo del Rosso’. Entonces, como uno de los objetivos del proyecto es analizar la poética del escritor, sus elecciones, sus decisiones de escritura, los temas por los cuales transita, los géneros que cultiva, y las estéticas, en esta oportunidad trabajo con un libro llamado ‘La bronca y otras historias casi imposibles’, publicado en 1994, en el que se reúnen historias con una estética que reconocemos como de literaturas fantásticas”.