Iniciaron los Encuentros Corales Escolares 2025 para el nivel inicial

En el Galpón C del Paseo Costanero de la ciudad capital, este martes 16, por la mañana, comenzó una nueva edición de los Encuentros Corales Escolares “Dr. Alberto M. Zorilla” para el Nivel Inicial, que se extenderán hasta el próximo viernes 19 de septiembre.

Al respecto, la responsable del Programa Provincial Encuentros Corales Escolares, Griselda Paredes explicó que, durante esta primera jornada, participaron los grupos 1 y 2; y continuarán los días siguientes con los demás hasta llegar al N°8 que es el último previsto para el viernes.

En total, indicó, fueron convocadas las instituciones de 37 coros de dicho nivel; y remarcó la entusiasta participación de los niños y niñas que interpretan dos canciones cada grupo y, luego, una final que reúne a todas las voces.

“Siempre hay mucho entusiasmo porque ya es el final del encuentro y además ellos expresan las señas, ya van enseñando movimientos, muecas, gestos y se nota en esa canción final que la cantan con mucha euforia”, opinó.

Asimismo, la funcionaria recordó que, en junio, ya iniciaron con estos encuentros y, hasta el momento, contaron con la participación de 8600 voces con las delegaciones del interior provincial que “ya fueron realizando sus encuentros como las de Clorinda, Pirané, Pilagás, Las Lomitas”.

“En el caso del interior participan ya inicial, primaria, secundaria y en algunos casos superior. Así que ellos ya estuvieron participando de los encuentros, ahora estamos con Formosa Capital y estaremos culminando en noviembre con la delegación de Río Muerto, donde van a participar los seis núcleos”, concluyó.