Inició ayer la entrega de las Tarjetas Alimentar: son 31.538 los beneficiarios en la provincia

Liz Yanacón, coordinadora del Centro de Referencia en Formosa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que ayer inició la entrega de las Tarjetas Alimentar en toda la provincia registrándose 31.538 beneficiarios que solo por el mes de diciembre recibirán un doble del monto acreditado y que es destinado exclusivamente a la compra de alimentos; de esa forma quienes venían cobrando 4 mil pesos, este mes recibirán 8 mil y lo mismo ocurrirá con quienes cobran 6 mil pesos que percibirán 12 mil.

Cabe señalar que los que cobran en las 19 sucursales del Banco Formosa son 28004 titulares; y los que lo hacen a través del operativo especial en el interior, donde no hay sucursal bancaria, son 3534.

“Empezó el operativo en el marco de lo que se venía interviniendo desde el organismo nacional, desde el Ministerio de Desarrollo Social a familias formoseñas que son alcanzadas por esta medida nacional, en esa línea en convenio con el gobierno de la provincia de Formosa a través del gobernador Gildo Insfrán se trabajó en la implementación de empezar a operativizar la logística de la misma porque en realidad en Formosa nos agarró el tema de la pandemia entonces antes no se pudo hacer efectiva la entrega de los plásticos y ahora se empezó a hacer a través del Banco Formosa”, dijo.

Asimismo explicó que “el tema de esta modalidad de entrega de los plásticos era la misma del inicio, siempre se estaba recalcando que por esta situación de pandemia no se podía hacer entrega de los plásticos entonces se explicaba que el mismo monto que corresponde a lo que se acredita en la tarjeta, de 4 mil pesos en el caso de que tengan hasta un hijo en la edad que solicita que son hasta 6 años que tengan la AUH, Asignación por Embarazo o por Hijos con Discapacidad, esas eran las personas que en la misma cuenta de la AUH venían recibiendo el monto de la Tarjeta Alimentar ya sea los 4 mil pesos hasta un chico o más de un niño en esas edades, 6 mil pesos. Como se están flexibilizando más actividades se decidió de que se haga entrega de los plásticos a estas mismas personas que venían recibiendo este monto en la cuenta de la AUH”.

Señaló en ese sentido que “por una cuestión de que no íbamos a dejar afuera a las familias formoseñas se decidió acreditar el monto en la cuenta de la AUH, también debo recalcar que una medida no reemplaza a la otra, no es que ahora como se va a entregar la Tarjeta Alimentar van a dejar de recibir la asignación, los beneficiarios van a tener dos tarjetas; una de su asignación y otra que es la Alimentar, aclaro que los titulares de la Alimentar solamente la van a poder usar para la compra de alimentos, no van a poder debitar plata como venían haciendo con la cuenta de la asignación, es solo para los alimentos”.

En otro tramo de la nota, Yanacón destacó que “el operativo de entrega está desplegando en todo el territorio formoseño, el Banco Formosa por la logística y el alcance territorial es el que se está ocupando de esto, la base de datos la entrega Anses porque va de la mano para las personas que tienen estas asignaciones, en el interior estaban trabajando en conjunto con los municipios, con la policía local en la misma lógica como se venía trabajando el pago del IFE, en eso hay que darle tranquilidad a la gente de que durante estos 10 días hábiles se va a trabajar en la entrega de estos plásticos y van a ir siendo informados de acuerdo al cronograma que el banco ha presentado y que se ha difundido”.

También se refirió al pago extra que se dará solo en el mes de diciembre por las fiestas de fin de año, “el ministro Daniel Arroyo ha anunciado una duplicación excepcional por el mes de diciembre porque es un mes complicado, están las fiestas y por eso se va a duplicar; quienes tenían acreditado 4 mil pesos van a recibir 8 mil pesos y los que tenían 6 mil pesos van a recibir 12 mil pesos solo por el mes de diciembre, ya el mes de enero van a seguir recibiendo su acreditación correspondiente de acuerdo a la cantidad de niños”.

Yanacón habló además de diferentes situaciones que se pueden dar entre los beneficiarios y que se irán resolviendo en el momento, “pueden suceder cuestiones de que por ejemplo la persona de acuerdo a la terminación de su DNI no se pueda acercar a retirar la tarjeta y eso se irá viendo, el banco va a tener participación activa, va a trabajarlo con los municipios en el interior y se va a ir comunicando los días de remanente para que puedan acercarse a la sede bancaria que les corresponde, el banco también tiene una página web donde las personas ingresando su DNI pueden saber cuál es la sucursal donde tienen que acercarse a retirar su tarjeta”.

Resaltó también que los beneficiarios deben entrar a la página del banco donde se les indicará en qué entidad se encuentra el plástico así acuden directamente allí y acotó que “otra cosa que se está dando es que la base de datos pasa de Desarrollo Social al Banco Formosa a través del sistema de Anses, entonces hay situaciones con personas que no tienen actualizado su domicilio como nos ha pasado en algunos casos que vienen a la oficina, que revisamos en la página y les damos una mano de en qué banco está su tarjeta, muchos están en capital pero su documento dice domicilio en el interior y les sale el banco del domicilio que tienen registrado, como con el tema de la AUH tenían la tarjeta que podían retirar su dinero y hacer la compra, con la Tarjeta Alimentar no va a pasar lo mismo, el plástico está físicamente en el lugar donde tiene registrado como domicilio”.

Explicó también que los más de 31 mil beneficiarios de la tarjeta “corresponden a los tutores, a los padres que tienen a cargo niños y niñas en la edad contemplada, son familias pero que están inscriptas a través de un tutor”.

Para finalizar, Yanacón dijo que si los beneficiarios tienen alguna duda se pueden acercar a la oficina del Ministerio de Desarrollo Social, “estamos ubicados sobre la calle Paraguay entre Eva Perón y Mitre por cualquier cosa que necesiten consultar las personas, estamos acá de 7:30 a 13 horas por si se quieren acercar siempre cumpliendo las medidas de seguridad por la pandemia”.

