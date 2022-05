Inició capacitación del Sistema Institucional de Educación a Distancia

Compartir

Ayer, en horas de la mañana, inició la capacitación a referentes de las unidades académicas y diversas áreas de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), en el marco del Sistema Institucional de Educación a Distancia.

El secretario general académico de la UNaF, Mgter. Alberto Barboza, indicó: “Hoy estamos iniciando con esta parte de la capacitación práctica con docentes que vienen de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Son especialistas que vienen a trabajar en forma conjunta con la UNaF para integrar este proceso que estamos llevando adelante que es el de acreditación ante la CONEAU”.

“Es necesaria esta capacitación de modo que desde la UNaF podamos implementar todo lo que sea educación integrada a distancia. En necesario trabajar en forma conjunta no solamente desde la parte técnica y tecnológica, sino también pedagógica”, subrayó.

Informó que dicho curso tendrá dos jornadas, finalizando este jueves 5. Según comentó, “participan referentes de distintas áreas no solamente de las Facultades, como por ejemplo Extensión, Ciencia y Técnica, de no docentes, porque esto es abarcativo, se trata de un sistema integrado, donde está la posibilidad de que surjan cursos y carreras de pre-grado, grado y posgrado”.

Aclaró que “si bien arrancamos de manera presencial esto tiene una continuidad virtual. La presencialidad se estaría dando una vez al mes y próximamente estaríamos ya con cursos online a través de Zoom”.

Por su parte, la Dra. Patricia Demuth, de la Facultad de Medicina de la UNNE, es asesora pedagógica, profesora titular de Evaluación de Humanidades y dirige una Maestría en Educación Virtual en Salud. También es docente de una asignatura de la Especialización en Docencia Universitaria que se dicta en la UNaF.

Brindó detalles de la capacitación: “Una vez más venimos a acompañar los procesos que están llevando adelante. La UNaF se embarcó en lo que es el desarrollo de su sistema institucional de educación a distancia, lo que es fundamental post pandemia porque nos demostró que la educación a distancia es un camino necesario, interesante y potente para desarrollar como complemento y a veces como modalidad pura de formación en las profesiones, el grado y el posgrado”.

“Habiendo emprendido el desarrollo de su sistema institucional de educación a distancia, que forma parte de un proceso que a nivel nacional nos solicitan a las Universidades para tener propuestas a distancia, sobre todo carreras acreditadas completamente a distancia, hoy comenzamos a trabajar con quienes van a ser los referentes en cada unidad académica en cuáles son las características y los estructurantes básicos que tiene que tener una propuesta de formación a distancia acorde con ese sistema institucional y los lineamientos nacionales a nivel de CONEAU”.

“Es un desafío importante porque lo que se espera es que después de estas capacitaciones la UNaF pueda desarrollar y presentar carreras a distancia y sean aprobadas como corresponde a nivel nacional”, concluyó.

A su turno, la Mgter. María Teresa Alcalá, directora de la Especialización en Docencia Universitaria, quien se desempeña como profesora en la capacitación, comentó que “la educación a distancia requiere una formación en aspectos tecnológicos y pedagógicos específicos. Para iniciar esta capacitación, básicamente planteamos los retos y desafíos que hoy tiene la formación universitaria, qué significa enseñar y aprender hoy en la universidad, cuáles son las diferencias entre la enseñanza denominada presencial y la que se hace a través de medios tecnológicos, y en esta etapa inicial, cómo se plantean proyectos educativos a distancia”.

“Estos proyectos pueden tener que ver con diplomaturas, con carreras de grado, de posgrado, en el marco de la legislación nacional para nivel superior. Tratamos sobre las cuestiones a tener en cuenta para que una propuesta viable, pertinente y que responda a necesidades y demandas, sea potente desde lo pedagógico y didáctico”, finalizó la docente.

