Inició el juicio por caso Teresita López: «Verlo fue muy fuerte», dijo su hermana

Ayer a la mañana se llevó a cabo la primera audiencia del juicio por el crimen de Teresita López. En esta instancia inicial, declararon el médico forense que realizó la necropsia, así como la psicóloga y la psiquiatra que intervinieron en la causa. El imputado se negó a declarar.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, Patricia López, hermana de la víctima, expresó: “Gracias a Dios fue rápido porque solamente declararon el médico forense que le hizo la necropsia y la psicóloga y la psiquiatra. Él se negó a declarar”.

Consultada sobre cómo vivió el momento, la mujer no ocultó la conmoción: “La verdad que verlo nuevamente fue toda una sensación de emociones juntas: bronca, acordarnos de ella nuevamente… Todo fue muy feo. Yo lo vi muy tranquilo, de a ratos se sonreía, se acomodaba. Yo no lo vi preocupado para nada”.

Según explicó, el acusado se encuentra en buen estado de salud: “Se recuperó al 100%. Por la parte externa no se le nota nada porque su lesión fue en la parte mandibular y debajo del hueso de la mejilla por donde salió el proyectil, pero no tiene nada que lo haya dejado irreconocible o le haya cambiado su cara”.

La familia López solicita la pena de prisión perpetua. La segunda audiencia será este jueves 8 de mayo a las 8:30. En esa ocasión, está previsto que declaren testigos que estuvieron presentes en el lugar del hecho. Cabe decir que la defensa de la familia está a cargo del abogado Agustín Suchet, mientras que la fiscal de Cámara es la doctora Zaracho.

El caso

Teresita Luciana López de 34 años ,fue asesinada el lunes 18 de septiembre del año 2023 por su ex pareja, Sergio Patricio Galván de 31 años, cabo de la Policía que trabajaba en el Área de Asesoría Letrada de la institución ,quien intentó suicidarse disparándose en el rostro pero la bala sólo afectó partes blandas y le provocó una herida en la boca y en la mandíbula ya que el tiro no ingresó a la cavidad craneal por lo que, luego de la cirugía se recuperó.

El trágico suceso ocurrió en un consultorio de dermatología y estética ubicado en Yrigoyen 435 (entre Padre Patiño y Deán Funes),en el barrio San Martín de nuestra ciudad,donde la infortunada víctima se desempeñaba como secretaria.

Teresa Luciana López mantuvo una relación de noviazgo, durante seis meses (sin convivencia) con quien se convirtió en su victimario y fue ella quien puso fin a la relación, hacía un mes y medio en agosto, razón por la cual su ex comenzó a hostigarla de diferentes formas constantemente, la violencia psicológica en forma de control, de amenazas e insultos, según su entorno esto era constante.

Ese día Teresita pretendía

denunciar a Galván

La dueña del centro de estética donde se cometió el femicidio, Mariana Barbetti, dijo en aquel entonces según lo publicado por los medios que «Teresita había terminado la relación con este policía pero él la acosaba permanentemente. Ella le decía que entraba a las nueve de la mañana y él a las nueve y cinco pasaba a controlarla».

«Nosotros le aconsejábamos a Tere que ese individuo no era para ella y hoy (por ese fatídico lunes), después de salir de trabajar, iba a ir a denunciarlo. Había recabado información y se iba a presentar con una cosmiatra que trabaja conmigo”, mencionó.

“Ella siempre decía que lo iba a denunciar. Tenía muchas pruebas en el teléfono. Él vivía acosándola: le mandaba mensajes, le hacía videollamadas, pasaba a las 9 por acá y, si ella no estaba, la insultaba. Todo el tiempo la hostigaba”, comentó en aquellos dias Barbetti.