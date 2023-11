Inició la Jornada Académica de Educación Especial

En horas de la mañana de este martes 31 de octubre, en el Salón de los Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se desarrolló el acto de apertura de la Jornada Académica “Desafíos y Aportes para la Mejora de Prácticas Inclusivas”, organizada por la dirección de carrera del Profesorado en Educación Especial de la Facultad de Humanidades (FH).

Dicha actividad incluirá ponencias sobre diferentes temáticas, muestreo de los estudiantes y una ceremonia de homenaje a docentes jubiladas y se enmarca en el trabajo conjunto entre la dirección de carrera del Profesorado en Educación Especial, la Coordinación de Graduados y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad.

Al respecto, la Prof. Maura López, directora de la carrera Profesorado en Educación Especial que se dicta en la FH de la UNaF, destacó que “iniciamos la jornada con un acto de apertura y la visita de las autoridades, continuando con las ponencias”.

Informó que “la jornada se llevará a cabo este martes, van a haber ponencias en el Salón de los Rectores y vamos a tener un muestreo de los estudiantes en el Polideportivo, quienes mostrarán lo que realizan en cada una de las especialidades, los materiales que se utilizan y cómo se trabaja con estudiantes con discapacidad en las escuelas”.

Respecto de las ponencias, explicó que “se tratan sobre las herramientas y las experiencias de docentes que están en actividad y de profesionales que trabajan con personas con discapacidad”.

Éstas continuarán desarrollándose hasta las 13 horas, en tanto que el muestreo estará disponible a partir de las 14. Luego las ponencias se retomarán a las 15 horas y se extenderán hasta las 19, cuando se realizará el acto de celebración para las docentes jubiladas, confirmó.

A su vez, la Prof. en Educación Especial Carla Zárate refirió que “voy a hablar desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad sobre el trabajo que se viene haciendo hace varios años en cuanto a las trayectorias universitarias y sobre la importancia de acompañar a los estudiantes que son incluidos, con o sin discapacidad, que reciben algún tipo de seguimiento desde nuestra Subsecretaría”.

Entre ellos mencionó al “acompañamientos psicológico y psicopedagógico, al igual que abordajes en cuanto a la adaptación, el currículum, los materiales bibliográfico y tecnológico”, entre otros.

Del mismo modo “el trabajo en red con los directores de carrera, los docentes, no docentes, las Secretarías Académicas, el servicio de becas que reciben los estudiantes, etc., para que todo esto los estimule a seguir estudiando, que no abandonen las carreras y puedan recibirse, ese es nuestro fin”.