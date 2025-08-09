Inició la segunda etapa de los talleres de SuperArte

La Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Discapacidad, inició la segunda etapa de los talleres gratuitos del espacio SuperArte 2025, que se llevan a cabo principalmente en las instalaciones del Centro Municipal de Artes (CEMUART), donde las personas con discapacidad, familiares y público en general aprovechan las diversas ofertas terapéuticas.

Objetivo

El objetivo de esta iniciativa es brindar herramientas para la independencia y autonomía a los más de 40 concurrentes, para lo cual se cuenta con un equipo interdisciplinario especializado, quienes acompañarán en cada clase para trabajar la confianza, la empatía, las destrezas y todas las capacidades.

Cabe recalcar que, los niños entre 5 y 12 años, participan de los talleres de Alfabetización, Musicoterapia y Juegos de Aprendizaje en el CEMUART todos los lunes. Mientras que, los adolescentes, jóvenes y adultos son parte de las clases de Folclore, Danza Terapia, Musicoterapia, Huerta y Deporte Inclusivo que se efectúan los miércoles en el Salón Cultural.

Huerta Municipal

«Sembrando Futuro»

Del mismo modo, los viernes, en coordinación con la Dirección de Desarrollo y Financiamiento Local, todos los alumnos realizan diferentes actividades agroecológicas en el taller de la Huerta Municipal «Sembrando Futuro».

Al respecto, la directora de Discapacidad comunal, Silvana Giménez, manifestó: «Desde nuestra área brindamos un espacio terapéutico, de contención y acompañamiento para las personas con discapacidad y sus familias, para garantizar su inclusión, bienestar y desarrollo integral en la sociedad.

«Por ello, destaco el acompañamiento de la Secretaría de Acción Social, a cargo de Paula Cattáneo, y del intendente Jorge Jofré, quien desde el inicio de su gestión apoya este tipo de políticas públicas para mejorar su calidad de vida de los asistentes, promoviendo la igualdad de oportunidades», cerró la funcionaria.