Iniesta con “lágrimas de orgullo, no de tristeza”, y anticipó qué hará en el futuro

Andrés Iniesta confirmó su retiro del fútbol profesional este 8 de octubre de 2024, después de dos décadas y media de trayectoria. En una emotiva conferencia, el histórico mediocampista español recordó sus años dorados en Barcelona y admitió que le hubiera gustado terminar su carrera allí. Además, repasó algunos momentos inolvidables y dio pistas sobre qué planea hacer en el futuro.

“Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo”, afirmó al inicio del acto de su despedida.

“Me siento muy orgulloso de ese camino. Me siento muy feliz de conseguir el premio, el sueño, de ser futbolista”, agregó.

Iniesta se acordó de los suyos en su momento más emotivo: “Tengo la suerte de contar aquí con muchas generaciones de esa gran familia, y es algo muy bonito. Ana, mis seis ‘peques’… son el motor de todo y lo que da sentido a todo lo que hacemos. Y ya que estamos aquí para hablar de fútbol. Quiero mencionar a mi padre. Siempre hemos tenido una conexión muy especial. Mi pasión por el fútbol y lo que he hecho en el fútbol se lo debo a él”.

Barcelona, su casa,

donde pensó

que se iba a retirar

Iniesta fue compañero de Lionel Messi en un inolvidable Barcelona entre 2004, cuando el argentino subió al primer equipo, y 2018, momento en el que el español dejó el club culé. En ese período, ganaron 32 títulos juntos, incluidas cuatro UEFA Champions League, marcando la mejor época en la historia del conjunto blaugrana.

“Para mi el viaje de mi vida es este. Es Fuentealbilla-Barcelona. Hoy tengo la suerte de estar con esas 4 personas que hicimos ese trayecto: mis padres, mi abuelo y yo. Es muy bonito que casi 30 años después estemos en este momento tan importante y especial”, dijo y aclaró: “La Masía era el sitio indicado para potenciar los valores que hay que tener en la vida”.

El mediocampista, enamorado del club culé admitió: “Mi idea siempre fue retirarme en el Barça. Al final, las situaciones, los momentos, hacen que uno deba tomar decisiones. Me fui en un momento que el recuerdo de ‘Andrés Iniesta jugador del Barça’ era fantástico”. Y agregó: “Una de las cosas que tenía en mi ‘inconsciente’ era que nunca quería irme del Barça en un mal momento o en el cual la gente tuviera una percepción negativo. Fue en el momento ideal”.

Iniesta, campeón del mundo y

protagonista imprescindible

para España Campeón

del Mundo 2010

Dentro de su inmenso legado en el fútbol, Iniesta, uno de los futbolistas más talentosos e inteligentes de todos los tiempos, es recordado por el gol que anotó en el alargue de la final del Mundial de Sudáfrica 2010 que le dio su primera estrella a España. El mediocampista recordó ese momento: “Ese gol del Mundial lo marcamos todos. Aficionados y jugadores marcamos ese gol. Yo estuve ahí para hacerlo, pero la magia de todos lo hizo posible. La magia de Dani Jarque desde donde nos pudiera ver también nos ayudó. Fue un honor y un privilegio estar en esta época gloriosa para nuestro país”

Iniesta y el Balón

de Oro: ¿lo merecía?

“Evidentemente que es muy bonito y forma parte del fútbol, pero la palabra orgullo que digo hoy no es por los títulos que he conseguido. Es por haber podido ser futbolista y haber recibido todo el cariño de la gente”, aclaró Iniesta.

“Hoy lo último que pensaba era en ese momento del Balón de Oro. Ese día, Leo, Xavi y yo en el podio , eso es el verdadero premio de ese día, no el ganador”, valoró.

Los últimos años de su

carrera profesional y el futuro

El Cerebro, de 40 años y que pasó sus últimas temporadas en Vissel Kobe de Japón (2018-2023) y Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos (2023-2024), señaló el primer día del mes que este martes 8 de octubre comunicaría su futuro. Y este lunes publicó un tráiler de un documental -con Pep Guardiola, Luis Enrique, Vicente del Bosque y Louis van Gaal como alguno de sus protagonistas- en el que anunciará la noticia.

A lo largo de sus dos décadas y media de carrera, el oriundo de Albacete sumó 1062 partidos, 116 goles, 195 asistencias y 40 títulos, entre las distintas categorías.

¿Qué piensa hacer Iniesta en el futuro? Esto dijo: “Estoy empezando con el curso de entrenador. Quiero formarme en ese tema”.