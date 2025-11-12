Inmediata intervención comunal para aliviar efectos de la lluvia

El Comando de Prevención y Emergencia de la comuna capitalina se desplegó en diversos sectores de la ciudad para optimizar el funcionamiento de los desagües pluviales, logrando así acelerar el escurrimiento del agua tras las lluvias de este miércoles.

En ese aspecto, desde la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública informaron que las cuadrillas realizaron tareas de limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, alcantarillas y sumideros en toda la extensión de las avenidas Néstor Kirchner, 28 de Junio y Gendarmería Nacional (Circunvalación), labor fundamental ya que dichas vías de drenaje son las primeras en obstruirse al arrastrarse hojas y residuos no convencionales con el agua.

Otros barrios

Además, en sectores internos del barrio 12 de Octubre se hicieron efectivas las acciones de cuneteo.

Por su parte, los equipos de trabajo que diariamente se desempeñan en la Jurisdicción Cinco se abocaron de manera inmediata a inspeccionar los principales canales de desagües de los barrios 20 de Julio, El Porvenir, 7 de Mayo, Antenor Gauna, Las Orquídeas, El Quebranto y Eva Perón.

Mismas tareas se llevaron a cabo desde el área de Barrido en distintos puntos del ejido urbano, sobre todo en bocas de tormenta, para retirar de la vía pública todo tipo de residuos que pudiesen obstruir el escurrimiento del agua.

En ese sentido, solicitaron a los vecinos colaborar con el municipio no sacando la basura mientras duren las precipitaciones, y manteniendo limpios los parterres y cunetas. Finalmente recordaron a las personas que ante cualquier inconveniente pueden comunicarse con el Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147).