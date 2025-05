Inminente anuncio sobre los dólares de los argentinos «en el colchón»

El Gobierno anunciará un paquete de medidas para buscar impulsar el uso de los miles de millones de dólares que los argentinos tienen debajo “del colchón”, lo que en Economía llaman “el inicio de un nuevo régimen” y para Javier Milei es “la dolarización endógena”.

La idea oficial es que los entre US$250.000 y US$400.000 millones -según diferentes estimaciones públicas y privadas- que no están en el sistema actualmente reingresen sin penalidades. Que los argentinos puedan usas esas divisas no registradas para comprar autos, casas y otros bienes.

El Gobierno, que secó la plaza de pesos y profundizará esta tendencia -con un mayor superávit fiscal y la nueva serie de bonos Bopreal- busca que no sea el Banco Central (BCRA) el encargado de regular la demanda de dinero real de la sociedad en un momento de expansión económica. O sea, que el BCRA no imprima pesos, lo que -estiman oficialmente- impulsaría la inflación. Esa remonetización, en cambio, sería a través de los dólares “informales” en el colchón y quedaría en manos de los propios ciudadanos.

La idea era presentarlo la semana pasada, en la previa de las elecciones porteñas, que finalmente ganó Manuel Adorni. En el Ministerio de Economía, indicaron incluso que la medida estaba prácticamente lista. Sin embargo, fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ratificó que faltaban detalles con el “encuadre jurídico”. El Gobierno no quería tener inconvenientes con ningún organismo internacional (el GAFI) ni ningún país interesado en evitar el lavado de dinero de actividades ilegales.

En la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que no se trataba de un nuevo blanqueo -el último, impulsado por los libertarios, cosechó US$30.000 millones- y definió a las medidas como «un nuevo régimen”.

“Algunas cosas van a ir por regulación”, contó también el titular del Palacio de Hacienda frente a los empresarios. De hecho, el timing del anuncio era muy conversado en las últimas horas porque el titular de ARCA, Juan Pazo, estaba de viaje en el exterior. Varias veces, el Presidente recalcó que las medidas estaban siendo trabajadas herméticamente por Economía, el Banco Central y ARCA.

La semana pasada, Adorni aclaró además que el paquete de medidas incluirá además la modificación en el Congreso de la ley penal cambiaria, de la penal tributaria y la de procedimiento tributario.

Milei ofreció además una pista de para qué servirían los dólares y para qué no. Ratificó anoche en una entrevista con Luis Majul que los impuestos deberían pagarse en pesos. “Lo que nosotros estamos trabajando, entre ARCA, Ministerio de Economía y el Banco Central, es que usted pueda gastar esos dólares y nadie lo moleste. Entonces, usted va, se quiere comprar, no sé, una casa de US$200.000, va con los crocantes y nadie le tiene que preguntar nada. (…) usted va a poder usar los dólares o la moneda que usted quiera para todo lo que quiera, salvo para pagar impuestos, los impuestos se van a pagar en pesos”, dijo el Presidente en LA NACION+.

“Supongamos que hacemos una compra que esté gravada por IVA, pongamos US$100.000. Hay US$21.000 de impuestos; US$21.000 dólares de IVA, que es lo que tenemos hoy de IVA. Ahora, si yo le estoy diciendo que los impuestos se pagan en pesos, ¿qué tiene que hacer usted con esos dólares? Esos dólares tienen que ir y transformarlos en pesos en el mercado. ¿Me comprende que además el dólar va a seguir a la baja? Es decir, el peso va a ser una moneda muy fuerte, y usted lo que va a hacer es usar cada vez más dólares», dijo Milei, que estimó que esto seguirá impulsando el tipo de cambio oficial hacia el piso de la banda de flotación ($1000).

Se trata del lugar al que espera llegar el oficialismo para empezar a comprar reservas, un hecho que el mercado -no el Gobierno- cree fundamental para poder cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y bajar el riesgo país. Esto permitiría al Gobierno volver al mercado voluntario y poder comenzar a “rollear” pagos de capital de la deuda.

Baja de la inflación

Esa baja del dólar -prevista desde la salida del cepo por el Ejecutivo- maridaría con “el colapso” de la inflación pronosticada por el Presidente a mediados de 2026. Otros en el gabinete la ven desplomarse a fin de año. En mayo, varias consultoras pronosticaron que la suba de precios rondará el 2%.

Milei dijo entonces que si esos dólares entran al sistema, esos ingresos implicarían además más crecimiento económico, lo que a su vez llevaría a generar mayor recaudación y redundaría en nuevas bajas de impuestos. Ayer, el ministro de Economía anunció que mantendría la baja de retenciones al campo para la cosecha fina -cebada y trigo- pero volverían a subir para la soja desde julio. Además, preentaron bajas en aranceles a las importaciones de bienes de capital para la industria.

“No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado”, había escrito en X la semana pasada Adorni a la hora de suspender los anuncios. En Economía llegaron, de hecho, a decir que las medidas ya estaban en punta en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

“Si los tiempos requieren que se salga la semana que viene, se sale la semana que viene. Ese es el eje central: nosotros hacemos las cosas cuando están bien, no a los apurones. Sería una locura apurar una medida sensible. Acá se toman las medidas que corresponden y listo, y salen cuando salen”, remarcó la semana pasada una fuente oficial para despegar los anuncios del último día antes de la veda.

En la Rosada entendieron entonces que no se podía abrir una ventana sensible, como la cambiaria, y cometer errores. Por eso, pese a que las medidas estaban casi listas, decidieron esperar hasta mañana.