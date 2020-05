Inmobiliarias atraviesan momento «crítico» ante párate del sector comercial

Compartir

Linkedin Print

Fabricio Brunelli, propietario de una conocida inmobiliaria en Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación del sector en el marco de la cuarentena, dejando en claro que debido a que la actividad no está declarada como «esencial» atraviesa un momento «crítico» y «desesperante». Esto tiene relación directa además con el párate en el sector comercial.

«La situación es crítica, sobre todo para el área comercial porque tenemos lugares donde hubo consultas con el tema de la negociación del pago de alquileres; manifiestan que tienen muchísimas dificultades porque no han recaudado ya que casi el 70% de los comercios no están declarados como esenciales», indicó.

«El área comercial está parada, es desesperante porque la recaudación prácticamente es nula», insistió, agregando que «comenzó una negociación entre las inmobiliarias, los dueños de los locales y los comerciantes que alquilan».

Además, reconoció Brunelli que «el alquiler del mes de marzo muchos pagaron, pero para el mes abril habrá una negociación muy fuerte donde se tendrá que plantear un 50 o 75% del pago».

A continuación, el mismo fue consultado si existe alguna «confusión» respecto al no pago del alquiler. «Lo único que se ha decretado es que no puede haber aumento, pero no habla del no pago, por eso estamos en negociación, porque creemos que hay que hacer entrar en razón a los dueños de las propiedades de que existe crisis en el área comercial, para nosotros es fundamental que la gente entienda que debe pagar el alquiler porque el Decreto puede culminar en dos o tres meses y la deuda continuará, no es que se borra, entonces para nosotros es fundamental la negociación», indicó.

Por otro lado, al referirse a cómo están trabajando dijo que «on line» y que no pueden concretar ninguna operación nueva ya que «se necesita certificar la firma y para ello los escribanos son imprescindibles».

Seguros

Asimismo, Brunelli -que también es propietario de un Seguro- comentó que en ese sector no hubo «variación» ya que todo está digitalizado. «Es una de las empresas que más se han modernizado en el último tiempo, la Superintendencia de Seguros de la Nación ha brindado el tema de la póliza digital, entonces las personas pueden tener en su celular la información, descuentos, etc, creo que es una herramienta que ha mejorado en todo sentido para todos», informó.