Insaurralde gastó en pasajes al exterior más del doble de sus ingresos como funcionario

El ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, gastó entre 2021 y 2023 más del doble de dinero en pasajes al exterior que lo que percibió como ingreso por sus tareas como funcionario público.

Así lo reveló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, al igual que a su ex mujer, la conductora televisiva Jesica Cirio, y a la modelo Sofía Clérici.

Según el reporte, Insaurralde tiene registrados gastos en pasajes de avión por 78.054,79 dólares entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, cuando se conoció su viaje de lujo a España junto con Sofría Clerici, por entonces su nueva pareja.

En ese mismo lapso, sus ingresos fueron de unos 13 millones de pesos, unos 34 mil dólares a la cotización de los dólares financieros, a los que podía acceder de manera legal a través de operaciones bursátiles.

Insaurralde tenía, como el resto de los argentinos particulares, vedado el acceso al mercado oficial de cambios y tampoco hubiera podido, como funcionario, comprar dólar blue.

El informe de la PROCELAC ya figura en el expediente que llevan adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak (subrogante en Lomas de Zamora) y el fiscal Sergio Mola, uno de los que acusaron y obtuvo la condena contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

Los 78.054,79 dólares corresponden sólo a pasajes y no contemplan gastos de alojamiento y comidas en cada uno de los destinos –Estados Unidos y Europa, entre ellos- que frecuentó el ex funcionario.

El fiscal Mola le pidió al juez una serie de medidas para avanzar en la imputación por presunto enriquecimiento ilícito sobre Insaurralde.