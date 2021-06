Inscriben a personas que integran los grupos de riesgo de las clases 1991 a 2003 para la vacunación contra el Covid-19

Compartir

La Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina, a través de la Dirección de Discapacidad, informó que, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, en las oficinas ubicadas en Pringles y Rivadavia, se realizará el trabajo de asesoramiento, acompañamiento e inscripción de personas con discapacidad y grupos con mayor riesgo de las clases 1991 a 2003 para la vacunación contra el Covid-19.

La directora de Discapacidad, Lic. Magdalena Idoyaga, indicó al respecto que: “En el marco de las políticas inclusivas que viene llevando adelante el Municipio continuamos acompañando a las personas con discapacidad, en este caso particular para poder inscribirse y acceder a la vacuna contra el Covid-19”.

Aclaró asimismo que no lo hacen sólo con las personas con discapacidad “sino que tenemos en cuenta a toda la familia municipal, sumando a aquellos que tienen enfermedades que los ubican en grupos con riesgo y los asesoramos en cuanto a la documentación que deben presentar y, si es necesario, se hace la inscripción, ya que hay casos en que no cuentan con los medios electrónicos para hacerlo o no disponen de conectividad”.

Este trabajo se viene realizando desde que comenzó la vacunación a grupos de riesgo y ha beneficiado a muchas personas con discapacidad, acotó.

En cuanto a la metodología de trabajo, Idoyaga explicó que “se hace el primer contacto de manera telefónica e inmediatamente nos ponemos a contacto con las personas y les explicamos cuál es la documentación que deben presentar; posteriormente nos envían los certificados o historias clínicas a través de una foto de WhatsApp e iniciamos la carga”.

Comentó, además, que desde la Coordinación de Acción Social se pone a disposición el equipo de profesionales nutricionistas “para aquellas personas que presentan obesidad y a través de los datos antropométricos se obtiene el índice de masa corporal y se emite el certificado correspondiente”.

Seguidamente, señaló que el número de teléfono al que pueden comunicarse para agilizar el trámite es el 3704963138, enviando un mensaje para que las personas designadas por el Municipio se contacten de forma inmediata.

Finalmente, la funcionaria informó a la comunidad que se encuentra disponible el beneficio de traslado a los diferentes centros de vacunación de aquellas personas con discapacidad motriz, mediante una trafic adaptada para tal fin, para lo cual solamente se debe solicitar turno llamando al número de teléfono 3704963138.

